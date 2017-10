Ouders tonen begrip voor staking leraren

Veel ouders begrijpen goed dat de leraren van hun kinderen donderdag in Den Haag de straat op gaan voor meer salaris en een lagere werkdruk. “We hebben het aanbod gedaan aan ouders om voor speciale opvang te zorgen, maar daar hebben we niets op gehoord. Ouders weten zelf hun weg te vinden”, zegt Ton Groot Zwaaftink, die als bestuurder van de rooms-katholieke scholenkoepel RVKO 66 basisscholen in Rotterdam en omstreden vertegenwoordigt. Al die scholen zijn donderdag gesloten. Zoals het in Rotterdam gaat, gaat het ook in andere steden en dorpen, is de indruk van de PO-raad, de organisatie van schoolbesturen in het primair onderwijs.

De uitspraken van de schoolbestuurders sluiten aan bij een peiling van Ouders & Onderwijs, een belangenorganisatie voor ouders met schoolgaande kinderen. Bij een rondvraag onder bijna tweeduizend ouders blijkt ruim tachtig procent van de ouders in te stemmen met de actie van de docenten. “Ouders die redeneren vanuit het belang van hun kind. Ze zien dat leraren het te druk hebben. Dat betrekken ze op hun eigen kind. Krijgt die wel het onderwijs dat hij of zij verdient?”, zegt directeur Peter Hulsen.

Pretparken en musea

Ouders brengen hun kind naar de buitenschoolse opvang, nemen het mee naar het werk of nemen een snipperdag op. Heel wat pretparken en musea spelen donderdag in op de extra dag vrij van school. Veel parken geven kortingen op de toegangsprijs of gaan extra open. Zo is het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen gratis toegankelijk voor kinderen. Kinderpretpark Koningin Julianatoren in Apeldoorn opent speciaal de deuren. Normaal is het park buiten in oktober buiten de herfstvakantie niet op donderdag op. “Wij verwachten heel veel drukte. Zeker als het droog blijft”, aldus een woordvoerder.

Vooralsnog is er veel begrip bij ouders voor de lerarenactie. “Je weet alleen niet hoe ouders reageren als het heftiger wordt”, zegt Marije Meijer, woordvoerder van de protestants-christelijke stichting PCBO waarbij 27 basisscholen in Apeldoorn zijn aangesloten. Thijs Roovers en Jan van de Ven, de twee docenten die de drijvende kracht zijn achter de staking, kondigden in de Volkskrant meer stakingen als hun eisen niet worden ingewilligd. Volgens Peter Hulsen hebben leraren ‘veel krediet’ opgebouwd. “Uit onze peiling maken we op dat ouders ook nog wel bereid zijn om een volgende stakingsdag voor een oplossing te zorgen.”