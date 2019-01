Ouders snappen docenten, maar twijfelen aan nut van een staking

De ouders zijn verdeeld over de vraag of een nieuwe onderwijsstaking zin heeft. De helft van de ouders kan zich vinden in het voornemen van docenten om op vrijdag 15 maart het werk neer te leggen. Een net zo grote groep steunt de staking niet, of vraagt zich af of het gewenste resultaat (minder werkdruk, meer salaris) wordt bereikt. Dat blijkt uit een peiling die ­Ouders & Onderwijs, de organisatie die de belangen behartigt van ouders met schoolgaande kinderen, vandaag bekend maakt.

Het lijkt veel ouders niet realistisch om te denken dat er meer geld komt, docenten hebben het afgelopen jaar al een loonsverhoging van 8 procent gekregen Lobke Vlaming, Ouders & Onderwijs

Dat een groot deel van de respondenten twijfelt over de effectiviteit van een staking komt doordat basisschooldocenten het afgelopen jaar al een loonsverhoging kregen van 8 procent. Het lijkt veel ouders niet realistisch om te denken dat er meer geld komt, aldus directeur Lobke Vlaming van Ouders & Onderwijs. Wel steunt nog altijd zo’n 80 procent de standpunten van de leraren, die vinden dat ze te hard moeten werken voor een te mager salaris. “Ouders zien elke dag hoe druk het is voor de leerkrachten”, zegt Vlaming. “Wij steunen de leraren dan ook in hun acties. Het lerarentekort is een maatschappelijk probleem. Overvraagde leraren, een toenemend ziekteverzuim en veel lesuitval raken ouders ook.”

Geen vervanging Veel minder begrip tonen ouders voor een actie van basisschooldirecteuren die losstaat van de aangekondigde staking. Slechts een kwart van de ouders noemt het een goed idee dat schoolleiders in de week van 4 tot en met 8 februari weigeren vervanging te zoeken voor zieke leerkrachten. Hiermee willen ze laten zien dat deze klus onevenredig veel tijd van hen vraagt. “Een staking zien ouders aankomen, daar kunnen ze dus op ­inspelen. Onverwacht geen school vanwege een zieke leerkracht zorgt voor veel meer onzekerheid”, legt Vlaming het ongenoegen uit. De Algemene Vereniging van Schoolleiders (AVS) ziet de lagere steun niet als een tegenvaller. “Wij horen juist van onze achterban dat ouders meer begrip krijgen voor de acties van schoolleiders”, zegt AVS-voorzitter Petra van Haren. De schoolleiders proberen al een tijdje op verschillende manieren aandacht te vragen voor hun rol, de werkdruk en het tekort aan leidinggevend en ondersteunend personeel.

Vroeg aangekondigd De aangekondigde staking is de eerste die het hele onderwijs treft. In het basisonderwijs leggen docenten al anderhalf jaar periodiek het werk neer. De staking die de vakbond Algemene Onderwijsbond (AOb) over twee maanden heeft gepland, is bedoeld voor álle docenten, van basisschool tot universiteit. Op de universiteiten protesteert het personeel ook al een tijdje tegen de werkdruk, maar daar kwam het nog niet tot een staking. Woordvoerder Simone van Geest van de AOb is tevreden met het relatief grote draagvlak voor de actie op 15 maart. “Om steun te behouden heeft de vakbond de staking bewust vroeg aangekondigd en gepland op een vrijdag.”

