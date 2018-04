Ouders eisen dat doodzieke Alfie naar Italië mag voor behandeling

Het leek het slot van de anderhalf jaar durende juridische strijd. Maandagavond stelde de rechter van het Britse Hooggerechtshof ook in hoger beroep een ziekenhuis in het gelijk: het kunstmatig in leven houden van de bijna twee jaar oude Alfie bevordert op geen enkele manier zijn overlevingskansen. De artsen noemen het zelfs inhumaan.

Lees verder na de advertentie

Het was een zeer heftige en emotionele strijd tussen de wanhopige ouders uit Liverpool en het ziekenhuis. De dagen voorafgaand aan het hoger beroep hadden tientallen pro-life-actievoerders voor het ziekenhuis gedemonstreerd en sommigen wilden zelfs naar binnen stormen om verhaal te halen. De politie moest er aan te pas komen om de demonstratie te beëindigen.

Gehoor in het Vaticaan Het roept herinneringen op aan Charlie Gard, de Britse baby die vorig jaar zomer stierf na een lang ziektebed. Ook Charlies ouders wilden via de rechter afdwingen dat hun zoon - die eveneens kampte met een zeldzame en ongeneeslijke aandoening - in leven werd gehouden. Ze wilden hem zelfs overbrengen naar de Verenigde Staten, waar hij een zeer experimentele behandeling zou kunnen ondergaan. Maar ook in de zaak van Charlie vond de rechter dat de artsen gelijk hadden: de kans op verbetering was verwaarloosbaar klein waardoor het beëindigen van de behandeling geoorloofd was. Italië bood Alfie zelfs het Italiaans staats­bur­ger­schap aan zodat hij naar Rome overgebracht kon worden Alfies ouders zochten het hogerop en vonden gehoor in het Vaticaan. Vader Tom Evans (21) bezocht vorige week zelfs paus Franciscus en smeekte hem om zijn zoon te redden. "Het is onze plicht om alles te doen om het leven te beschermen", zei de paus tegen hem. Italië bood Alfie Evans zelfs het Italiaans staatsburgerschap aan zodat hij naar Rome overgebracht kon worden. Het aan het Vaticaan gelieerde Bambino Gesu kinderziekenhuis wilde hem graag opnemen en verdere palliatieve zorg verlenen.