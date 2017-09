Oudermoord: het ‘ultieme delict’ komt slechts zelden voor

Het meest omvangrijke wetenschappelijke onderzoek naar ‘parricide’ in Nederland dateert uit 1996, toen forensisch psycholoog Frans Koenraadt promoveerde op wat hij ‘het ultieme delict’ noemde. Zijn analyse is nog steeds actueel. De specialist van het Utrechtse Pieter Baan Centrum bestudeerde destijds honderd dossiers uit een periode van 45 jaar. In een derde van de gevallen slaagde de poging tot oudermoord niet. In twintig procent van de moorden en pogingen daartoe was het slachtoffer een stiefouder waarmee het kind wel een langdurige relatie onderhield.

Daders van een oudermoord zijn soms psychotisch of schizofreen (en daarmee minder of niet toerekeningsvatbaar), maar vaak is er ook sprake van een kwelling of langer bestaand conflict dat voor de betrokkenen onoplosbaar lijkt. Een dochter die door haar vader seksueel is misbruikt, een zoon door zijn moeder kleingehouden: langzaam druppelt de emmer van angst en agressie vol en een ruzie of plotseling opkomende angst leidt dan tot de laatste stap, die overigens vaak wordt gezet met alcohol of drugs.

Koenraad was verbaasd dat zo wéinig kinderen hun ouders om het leven brengen

Deskundigen wijzen er op dat parricide zeldzaam blijft en slechts enkele keren per jaar voorkomt, met een uitschieter van vijftien gedode ouders in 2005. In de Verenigde Staten komt het overigens zeven keer zo vaak voor, door aanwezigheid van vuurwapens. In Nederland worden bij dit delict vooral steekwapens gebruikt.