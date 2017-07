Ouderenzorg in de rode cijfers (maar extra geld is onderweg)

Gezamenlijk leed de sector een verlies van 39 miljoen, tegen een winst van 123 miljoen het jaar ervoor. Het verschil is voor een deel te verklaren door gestegen personeelskosten. Nieuwe cao-afspraken gingen zorginstellingen niet in de koude kleren zitten. Er is daarbij een groot tekort aan verpleegkundigen, die daardoor meer geld kunnen vragen.

Omdat ouderen steeds langer thuiswonen komen ze met zwaardere problemen binnen bij zor­gor­ga­ni­sa­ties

Ook blijkt uit de analyse van Intrakoop dat de investeringen door zorgorganisaties voor het vijfde jaar op rij zijn gedaald, met 10 procent vorig jaar. Volgens de onderzoekers is dit een zorgelijke ontwikkeling. Het aantal moeilijk vervulbare vacatures is volgens Intrakoop verdubbeld tot bijna 4.000 plekken.

Omdat ouderen steeds langer thuiswonen – dat is kabinetsbeleid – komen ze met zwaardere problemen binnen bij zorgorganisaties. Om deze ouderen te helpen, is hoger opgeleid personeel nodig dan nu vaak werkt bij verpleeg- en verzorgingstehuizen en in de wijkverpleging. Maar juist aan hbo-verpleegkundigen is een groot tekort.

Pact Vorige week sloten werkgevers, bonden en het kabinet daarom het ‘werkpact ouderenzorg’ om het tekort af te wenden. Ze beloofden dat ‘de rode loper wordt uitgerold voor elke professional’. Om meer personeel aan te trekken, zegde het demissionaire kabinet voor verpleeghuizen al fors extra geld toe. Er komt jaarlijks 335 miljoen bij, liet staatssecretaris Martin van Rijn begin deze maand weten. Dat komt bovenop de 100 miljoen die al was beloofd. Met het extra geld kunnen de verpleeghuizen meteen op zoek naar zevenduizend extra verpleegkundigen en verzorgenden (fulltime), voor uitbreiding van hun vaste bezetting. Op lange termijn kunnen ze nog meer geld verwachten, omdat het kabinet heeft laten doorrekenen hoeveel geld erbij moet: 2,1 miljard euro extra per jaar. Dat bedrag is deel van de formatieonderhandelingen. Het tekort van 39 miljoen kan met het toegezegde geld voor verpleeghuizen in gemakkelijk weggewerkt worden. Daarnaast zal 2017 het jaar worden waarin voor het eerst sinds vijf jaar de investeringen allesbehalve dalen. Lees ook: Werkpact ouderenzorg: mooi, maar kwetsbaar

