Oude mannen? Die moeten tegenwoordig gewoon doorwerken

Twintig jaar geleden werkte nog zo'n 20 procent van de mannen tussen de 60 en 65 jaar, nu is dit rond de 65 procent. Een grote rol bij de spectaculaire stijging speelt het overheidsbeleid, bijvoorbeeld door de afschaffing van de vervroegde uittredingsregelingen (vut). Maar ook de stijging van de opleidingsniveaus en de stijging van de levensverwachting spelen een rol.

Dat staat in de vandaag verschenen publicatie ‘Arbeidsparticipatie’ van het Centraal Planbureau (CPB). Wat ook meespeelt is dat de toegang tot arbeidsongeschiktheidsuitkeringen de afgelopen decennia fors strenger is geworden en dat de maximale WW-duur is verkort. De WW en Wia functioneren niet langer als een alternatieve ‘vroegpensioenroute’.

De dalende ar­beids­par­ti­ci­pa­tie onder jonge mannen is een internationaal herkenbaar patroon

Hoger opgeleid De arbeidsparticipatie van ouderen kan nog verder groeien, omdat de mensen over het algemeen steeds hoger opgeleid zijn. Vooral onder vrouwen is dat goed zichtbaar. Doordat mensen langer doorstuderen, daalt wel weer het aantal jongeren dat werkt. Tot 25 jaar doen jongens en meiden steeds vaker een studie en zij zijn daardoor minder vaak actief op de arbeidsmarkt. De dalende arbeidsparticipatie onder jonge mannen is een internationaal herkenbaar patroon. Er zijn verschillende oorzaken aan te wijzen, naast langer studeren. Zo zijn er steeds meer laagopgeleide jonge mannen die geen baan hebben. Dat kan te maken hebben met teruglopende kansen of motivatie om mee te komen op de arbeidsmarkt, meldt het CPB. Tegelijkertijd laat Amerikaans onderzoek zien dat jonge mannen minder vaak werken doordat alternatieve tijdsbestedingen zoals gaming aantrekkelijker zijn geworden. Het CPB vindt het moeilijk om aan te geven of dat ook in Nederland speelt bij laagopgeleide en alleenstaande jongere mannen. Over recreatief computergebruik en het effect daarvan op de tijd besteed aan onderwijs en arbeid, ontbreekt het nog aan Nederlandse data. Het CPB weet wel dat tegenwoordig gemakkelijker dan vroeger wordt geaccepteerd dat jonge mannen niet werken en voor hun onderhoud afhankelijk zijn van familie of hun partner. In 2015 woonde 67 procent van de niet-werkende jonge mannen tussen de 21 en 30 jaar bij ouders of verwanten. In 2000 was dit minder: 46 procent. Dit lijkt erop te wijzen dat ouders en partners steeds meer fungeren als sociaal vangnet voor jonge mannen.

Vrouwen Dan de vrouwen. Bij de 60-plussers is ook daar een grote toename. In de afgelopen twintig jaar is het aantal vrouwen op de arbeidsmarkt van 60 tot 65 jaar gestegen van 10 procent naar 40 procent. Bij vrouwen van alle leeftijden is het percentage dat werkt met 14 toegenomen. Maar deze stijging vlakt steeds meer af. Dat komt doordat de grootste winst ondertussen al is geboekt. Voorheen werkten vrouwen van middelbare leeftijd nauwelijks. Het is ook al goed gelukt om vrouwen die kinderen krijgen voor de arbeidsmarkt te behouden, vooral bij middelbaar en hoger opgeleide moeders. Dat komt mede dankzij overheidsmaatregelen, zoals goedkopere kinderopvang. Een cultuurverandering is nodig om ook de laagopgeleide vrouwen richting werk te krijgen. Bij mannen in samenwonende paren treedt er weinig verandering op als er jonge kinderen zijn. Er was en is geen sprake van een kinderdip bij vaders. Binnen de groep die niet werkt, zijn alleenstaande mannen en vrouwen relatief vaak afhankelijk van de bijstand. Mannen met een partner die niet werken, hebben relatief vaak een ziekte- of arbeidsongeschiktheidsuitkering, of geen eigen inkomen. Niet-participerende vrouwen met een partner hebben dikwijls geen eigen inkomen. Zij leven van het inkomen van hun meestal werkende partner.

