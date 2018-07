Oude makkers zien Kuipers schitteren op WK: 'Je maakt Björn de pis niet lauw'

Drie kwartier voor aanvang van Zweden-Engeland staat Robbie Rakers (53) voor de poort van SV De Lutte. Rakers is bestuurslid van SVNOT, waarvan leden vandaag in de kantine de wedstrijd mogen bekijken van hun meest prominente medelid: Björn Kuipers, afkomstig uit het vijf kilometer verderop gelegen Oldenzaal.

Kantinebeheerder Henk arriveert en opent de poort. “Zit niet op slot hoor,” zegt hij. Rakers: “Scheidsrechters zijn keurige mensen, wij wachten netjes.”

Henk zet zoutjes op tafel, haalt bitterballen uit de vriezer en flesjes bier uit de koelkast. Als de laatste kilometers van de eerste Touretappe op een grootbeeldtelevisie voorbijflitsen, druppelt de kantine vol met scheidsrechters, waaronder Haike Grondman, een jonge vrouw van zeventien. En Chris Kleinhaarhuis, die bijna tachtig is. Natuurlijk: voorzitter Rob Olde Klievering (42) en Secretaris Jos Engbers (65) zijn er ook, ze vormen twee belangrijke pijlers onder de club waar Kuipers’ scheidsrechtercarrière gestalte kreeg.

Engbers kent hem nog als jeugdspeler van Quick’20 uit Oldenzaal. “Björn had een keer commentaar op de scheidsrechter." zegt hij. "Zijn vader haalde hem toen van het veld en zei: ‘Als je het zo goed weet, doe je het zelf maar’. Wat hij daarna met veel succes heeft gedaan. Via onze club en opleiding doorgestroomd richting KNVB en wereldtop. Maar we zien hem nog gewoon op scheidsrechterdagen en tijdens clubevenementen, hoor.”

Sterke optredens

Kuipers verschijnt op de televisie. Zelfverzekerd, vastberaden. “Scherp,” zegt Kleinhaarhuis. “Geen zenuwen,” constateert Engbers, “je maakt Björn de pis niet lauw.” Olde Klieverink: “Hij straalt natuurlijk overwicht uit. Heeft-ie altijd al gehad. Google maar eens: Dolphia, Bornebroek, 1995. Een veldslag waarbij een 21-jarige Björn als grensrechter de rust bewaart en de scheidsrechter beschermt met een vlaggetje.”

Ze vinden dat Kuipers goed in het toernooi zit met drie sterke optredens. De WK-finale is in zicht, SVNOT heeft vertrouwen in hun beroemdste exponent. Engbers: “Engelse media roemden zijn optreden tegen die vervelende Neymar tijdens Brazilië – Costa Rica.” Media die ook concludeerden dat Kuipers onafhankelijk is omdat hij multimiljonair is. “Klopt ook, hij heeft één supermarkt gehouden in Oldenzaal, maar er vier verkocht en dat geld goed belegd.”

De eerste helft verloopt gunstig voor Kuipersfans: geen incidenten, twee sportieve ploegen ‘op die irritante Toivonen na’ en een zuiver doelpunt voor de Engelsen.

In de rust neemt een jongeman afscheid, hij moet werken. In de supermarkt van Kuipers. “Blijf toch nog even,” roept iemand, “je baas is er toch niet!”

De tweede helft verloopt net als de eerste.

Als het laatste fluitsignaal klinkt, roept Kleinhaarhuis: “Goed zo, Björn!” Grondman, die al Jongens Onder 15 fluit, analyseert: “Typische Kuiperswedstrijd. Altijd op de goede plek. Dicht op spelsituaties. Ver genoeg van spelers om ze te laten voetballen. Overwicht. Mooi ook, dat compleet zwarte tenue. Ik heb zelf een rood-roze besteld onlangs.”