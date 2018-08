Oude, Duitse diesels in trek over de grens

Diesels verliezen aan populariteit, ook in Duitsland. De prijs voor tweedehands diesels daalt daardoor. Door die prijsdaling is de vraag naar tweedehands Duitse diesels in het buitenland flink gestegen. Vorig jaar werden er 240.000 Duitse tweedehands diesels geëxporteerd: ruim 20 procent meer dan in 2016.

Van die 240.000 diesels gingen er ruim 22.000 naar Italië, ruim 21.000 naar Oostenrijk en ruim 16.500 naar Frankrijk, blijkt uit een onderzoek van het Institut für Angewandte (toegepaste) Logistik van de Hogeschool van Würzburg-Schweinfurt dat gegevens gebruikte van het Duitse bondsbureau voor de statistiek.

Opvallend was de sterk gegroeide export naar Kroatië (89 procent meer dan in 2016) en Oekraïne (plus 136 procent). De stijgende belangstelling vanuit die landen is niet alleen een gevolg van het feit dat veel Duitse diesels nu goedkoop worden aangeboden. Er zijn in Kroatië en Oekraïne ook een aantal regels geschrapt die het importeren van buitenlandse auto's bemoeilijkten.

Stuttgart gaat het Hamburgse voorbeeld volgen. Vanaf 1 januari 2019 mogen oude diesels van niet-Stuttgarters de binnenstad niet meer in. Later zal het verbod ook van toepassing zijn op inwoners van Stuttgart, de stad waar Mercedes Benz en Porsche hun hoofdkantoren hebben.

Het aantal gemeenten dat zo'n verbod heeft ingevoerd is vooralsnog op de wijsvinger van een hand te tellen: vanaf 1 juni zijn oude diesels niet meer welkom in twee (delen van) straten in Altona, een deel van Hamburg.

De tanende populariteit van diesels in Duitsland heeft mogelijk te maken met het dieselschandaal. Volkswagen, zo bleek in het najaar van 2015, en andere merken, zo bleek later, sjoemelden met software in hun diesels, waardoor die auto's tijdens officiële tests wel 'schoon' reden maar daarna, op de weg, niet meer.

München en Düsseldorf maken plannen om luchtverontreiniging te beperken, maar een verbod op oude diesels maakt geen onderdeel uit van die plannen. Ook in steden als Berlijn, Keulen, Bonn, Dortmund, Aken en Essen is de lucht - op sommige plekken - te vuil. De verwachting is dan dat Hamburg en Stuttgart navolging krijgen, al dan niet op de lange termijn.

Andere steden overwegen zo'n verbod of studeren op de voor- en nadelen ervan. In veel Duitse steden voldoet de kwaliteit van de buitenlucht niet (altijd) aan de Europese milieunormen en dat betekent dat de stadsbestuurders actie moeten ondernemen.

Nederland minst Dieselminded

Net als in Duitsland worden ook in Nederland tweedehands diesels goedkoper. Volgens de Occasion Index van het bedrijf Autodata zijn tweedehands benzineauto's nu 8 procent duurder dan 7,5 jaar geleden. Voor een gemiddelde tweedehands diesel wordt bijna 7 procent minder betaald dan in januari 2011.

De diesel raakt ook in Spanje uit de gratie. In 2014 was bijna 2 op de 3 verkochte nieuwe auto's in Spanje een diesel. In 2017 was het aandeel van de diesels in de autoverkopen gedaald tot 48 procent. In Frankrijk daalde het marktaandeel van diesels van 64 procent (2014) naar 47 procent (2017).

Echte diesellanden zijn er nog wel in Europa. In Ierland en Portugal ligt het marktaandeel van diesels boven de 60 procent. Van de West-Europese landen is Nederland het minst dieselminded. Het marktaandeel van diesels kwam vorig jaar in Nederland uit op 17,5 procent. In 2014 was dat nog 27 procent.