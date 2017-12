Oud-voorzitter van ondernemingsraad politie wordt vervolgd wegens fraude

Dat meldt het Landelijk Parket. Ook zijn vrouw en een ondernemer uit Almere worden gedagvaard. Giltay wordt vervolgd wegens fraude met facturen, waaraan ook zijn vrouw en de ondernemer zouden hebben meegewerkt. De precieze tenlastelegging wordt in januari verwacht. Twee andere ondernemers zijn ook als verdachte in deze zaak aangemerkt, maar de zaken tegen hen worden buiten de rechtszaal afgehandeld.

Gisteren al besloot korpschef Erik Akerboom van de Nationale Politie Giltay te ontslaan wegens ‘zeer ernstig plichtsverzuim’. Dat ontslag hing al sinds afgelopen september in de lucht. Het gaat om een strafontslag, oftewel oneervol ontslag. Dat wil zeggen dat Giltay geen vergoeding meekrijgt. Het gaat per direct in. Giltay heeft nog wel de mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen.