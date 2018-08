Oud VN-chef Kofi Annan (80) overleden

De Ghanees Annan werd geboren op 4 april 1938 en begon als broekie van 24 onder aan de ladder bij de VN-Wereldgezondheidsorganisatie in Genève. Van klerk werkte hij zich op via bureaucratische baantjes, waar hij zich bezighield met pensioenfondsen, begrotings- en personeelszaken tot onder-secretaris-generaal voor vredesoperaties en van 1997 tot en met 2006 als hoogste chef van de volkerenorganisatie. Annan was de eerste secretaris-generaal die werd gekozen uit de eigen gelederen.

Zijn ambtsperiode werd gedomineerd door Irak, maar hij heeft ook veel gedaan voor het door oorlogen, hongersnood, vluchtelingenproblematiek en ziekten geteisterde Afrika. Ook slaagde hij erin fondsen bijeen te brengen voor de bestrijding van de aidsepidemie. Het lukte hem veel landen te overtuigen van de grote bedreiging die aids en hiv-besmetting vormt en van de noodzaak de strijd daartegen aan te binden. In 2001 kregen Annan en de VN de Nobelprijs voor de Vrede voor hun werk voor een beter georganiseerde en vrediger wereld.

Annan heeft tijdens zijn meer dan veertig jaar omvattende carrière bij de Verenigde Naties vele politieke mijnenvelden overleefd, maar na 2001 liep zijn tot dan toe ongeschonden imago echter deuk na deuk op. Interne conflicten en schandalen, onder meer rond de mogelijke rol van zijn zoon Kojo bij fraude met het Iraakse olie-voor-voedselprogramma, leerden hem dat roem vergankelijk is. Van veelgeprezen hervormer werd hij het middelpunt van alles wat fout ging bij de VN.