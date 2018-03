Oud-president van Mexico is een held in de VS, met dank aan Trump

De carrière van de 75-jarige Vicente Fox Quesada, die Mexico van 2000 tot 2006 regeerde, maakt de laatste anderhalf jaar een ware renaissance door. Maar niet in Mexico. Het is in buurland Verenigde Staten waar 'Chente', zoals hij hier wordt genoemd, recentelijk erg populair is. De reden: Donald Trump.

Fox en Trump kunnen al een tijdje niet door één deur. Al voor de Amerikaanse vastgoedmagnaat tot president werd gekozen, was hij een constant doelwit van Fox op sociale media. Steeds als Trump uithaalde naar Mexico, of het nu met zijn plan was om op kosten van Mexico de beruchte grensmuur te bouwen of zijn voornemen miljoenen illegale migranten uit te zetten, bediende Fox hem op Twitter op grofgebekte wijze van repliek.

De oud-president is op zijn best als hij ongegeneerd kan vloeken en tieren

'TRUMP, wanneer begrijp je nu eens dat ik niet voor die klotemuur ga betalen!', fulmineerde Fox januari vorig jaar in enigszins rammelend Engels. Afgelopen woensdag nog reageerde Chente spottend op Trumps felicitaties aan Poetin na diens verkiezingsoverwinning: 'We begrijpen het, @realDonaldTrump, je bent zwaar verliefd op Poetin'.

Boeiende persoonlijkheid Zulke gepeperde uitspraken doen het erg goed onder progressieve Amerikanen. Zij zien in Fox een verfrissende criticus van de Trump, een criticus bovendien die als oud-president het nodige prestige met zich meebrengt. En waarom ook niet? Fox is een boeiende persoonlijkheid. Zijn rijzige gestalte (met zijn 1 meter 92 is hij uitzonderlijk lang voor een Mexicaan), zijn borstelsnor en zijn diepe, donderende stem heeft hij ontegenzeggelijk charisma. Daarbij is hij al net zo flamboyant als Trump; ook Fox doet regelmatig met veel flair vreemde uitspraken, heeft het nodige gevoel voor humor en improviseert veel. Zo verschijnt Fox de laatste maanden ineens op alle Amerikaanse televisiezenders. Bijna wekelijks wordt hij door een interviewer gevraagd om een stevige reactie op de zoveelste anti-Mexico-uitspraak van Trump. Recentelijk zat hij in de talkshow van de linkse komiek Bill Maher, waar hij door het publiek met een staande ovatie werd ontvangen. En Fox geniet zichtbaar van alle aandacht; net als Trump is hij gek op de schijnwerpers, en is hij op zijn best als hij ongegeneerd kan vloeken en tieren.