Oud-president van Georgië Mikheil Saakasjvili vestigt zich in Nederland

“Ik geef niet op”, verzekerde Mikheil Saakasjvili (50) eerder deze week, kort voordat mannen in camouflagepakken hem uit een restaurant in de Oekraïense hoofdstad Kiev sleurden om hem op het vliegtuig naar Polen te zetten. De oud-president van Georgië reisde naar Nederland, het land van zijn vrouw, Sandra Roelofs. Saakasjvili, statenloos, mocht naar Nederland komen op basis van gezinshereniging.

Binnenlands groeide het verzet tegen Saakasjvili toen bleek dat de strijd tegen corruptie met al te harde hand werd gevoerd

Saakasjvili kreeg wereldwijd bekendheid als roerganger van de Rozenrevolutie, de volksopstand die in 2003 een eind maakte aan het bewind van de Georgische president Eduard Sjevardnadze. Als nieuwe leider voerde de in de VS opgeleide Saakasjvili radicale hervormingen door en bond hij de strijd aan met de alomtegenwoordige corruptie. Saakasjvili wilde zijn land de EU en de Navo binnen loodsen, wat tegen het zere been was van Rusland.

Binnenlands groeide het verzet tegen Saakasjvili toen bleek dat de strijd tegen corruptie met al te harde hand werd gevoerd. De gevangenissen raakten overvol en hard politieoptreden tegen demonstranten zette kwaad bloed. De verloren vijfdaagse oorlog met Rusland om de opstandige provincie Zuid-Ossetië in 2008 was funest voor zijn populariteit. Na zijn terugtreden in 2013 werd Saakasjvili in Georgië beschuldigd van machtsmisbruik en moord.

Begin 2014 werd de Oekraïense president Janoekovitsj na demonstraties verdreven. Zijn opvolger Petro Porosjenko bood Saakasjvili een post aan als hoofd van de provincie Odessa. Saakasjvili moest dan wel Oekraïner worden en afstand doen van zijn Georgische paspoort. Hij kende het land goed, had er jaren gewoond en sprak de taal.

Stoorzender Al gauw beschuldigde Saakasjvili Porosjenko en diens entourage van corruptie en stapte op om oppositie te voeren. Hoewel de steun voor zijn beweging bescheiden bleef, was hij voor Porosjenko een stoorzender bij de presidentsverkiezingen van 2019. In juli ontnam Porosjenko hem zijn staatsburgerschap, toen Saakasjvili in het buitenland was. Saakasjvili keerde twee maanden later terug door vanuit Polen met zijn aanhangers de grens over te lopen. Hij organiseerde demonstraties en bleef Porosjenko aanvallen. In december volgde zijn arrestatie, op beschuldiging van het beramen van een door Rusland gesteunde staatsgreep. Hij mocht het proces in vrijheid afwachten, maar werd gemaand het land te verlaten. Dat wilde hij niet, zei hij in een interview met een Russische krant. “Ik zou me nog liever verdrinken in een wak dan ergens anders te gaan wonen.”