Oud-premier Najib van Maleisië is officieel aangeklaagd voor het verduisteren van honderden miljoenen

Volgens de 64-jarige Najib zijn de beschuldigingen onterecht en is de nieuwe Maleisische regering uit op 'politieke wraak'. In een video die na zijn arrestatie op sociale media werd geplaatst, richtte hij zich tot de Maleisische bevolking: "Als een normaal mens ben ik niet volmaakt, maar geloof mij als ik zeg dat de beschuldigingen tegen mij en mijn familie ongegrond zijn."

Het lag gezien zijn afkomst voor de hand dat Najib een politieke hoofdrol zou spelen in Maleisië. Zijn vader was de tweede premier van het Aziatische land en zijn oom was de derde. Najib Razak trad zelf ook al op 23-jarige leeftijd toe tot het parlement en bekleedde op 25-jarige leeftijd zijn eerste kabinetspositie. In 2009 werd hij premier, een functie die hij negen jaar behield.

Maar in mei verloor Najib verrassend de verkiezingen, waarna hij moest aftreden, en dat deed zijn kansen dramatisch keren. De oud-premier werd gisteren opgepakt op verdenking van corruptie en is vandaag voor een rechtbank in de hoofdstad Kuala Lumpur in staat van beschuldiging gesteld. Volgens zijn opvolger Mahathir Mohamad heeft justitie 'een bijna perfecte zaak'.

Najib Razak werd op 23 juli 1953 geboren in een adellijke familie in het sultanaat Pahang in het westen van Maleisië. Hij ging naar een gerenommeerde jongensschool in Kuala Lumpur en vervolgde zijn opleiding in Groot-Brittannië, waar hij economie studeerde.

Nadat zijn vader in 1976 was overleden, werd hij verkozen om diens zetel in het lagerhuis over te nemen.

Duikbootdeal Rond Najib hing al jaren een hardnekkige geur van corruptie. Zo waren er serieuze aanwijzingen dat hij als minister van defensie steekpenningen had aangenomen bij de aanschaf van onderzeeërs. Ook was er de aantijging dat bodyguards van Najib een Mongoolse vrouw vermoordden die had getolkt bij de duikbootdeal en die een deel van het smeergeld zou hebben opgeëist. Najibs huidige problemen ontstonden toen zakenkrant The Wall Street Journal enkele jaren geleden een groot corruptieschandaal onthulde rond het Maleisische staatsfonds 1MDB. Dat was in 2009 door Najib opgericht om van het land een financieel centrum te maken en om de economie te stimuleren middels strategische investeringen. Volgens de Amerikaanse justitie plunderden Najib en zijn familieleden en beschermelingen het fonds op grote schaal voor onder meer de aanschaf van juwelen, villa's, een luxejacht en de financiering van films, waaronder de Hollywood-productie 'The Wolf of Wall Street'. Er zou bijna 4 miljard euro zijn verdwenen. Najib deed de afgelopen jaren als premier zijn best om het schandaal de kop in te drukken. Hij stuurde de minister van justitie de laan uit, liet corruptiebestrijders ontslaan of op een zijspoor zetten en muilkorfde de media. Maar nadat hij in mei onverwacht de verkiezingen had verloren, was de geest uit de fles.

Gucci Zijn opvolger Mahathir Mohamad liet meteen de corruptieonderzoeken heropenen. De ex-premier en zijn echtgenote Rosmah Mansor mochten het land ook niet meer verlaten. Bij invallen in hun huizen nam de politie voor maar liefst 230 miljoen euro aan spullen in beslag, waaronder dozen vol bankbiljetten, dure sieraden, Rolex- en Patek Philippe-horloges en grote aantallen handtassen van exclusieve merken als Gucci, Hermès en Louis Vuitton. Of ook Najibs blijkbaar koopverslaafde vrouw wordt vervolgd, is nog onduidelijk. Maar de inmiddels 64-jarige ex-premier zelf zou, als hij wordt veroordeeld, voor jaren achter de tralies kunnen verdwijnen. "Dit is geen kwestie van wraak", verzekerde zijn opvolger Mahathir onlangs tegenover The New York Times. "Het is gewoon de toepassing van het recht."