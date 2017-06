Oud-politiechef vervolgd voor vertier op kosten van politie

Ad S., die na een lange en succesvolle carrière binnen de politie eind vorig jaar al uit zijn functie werd gezet, wordt ervan verdacht dat hij op kosten van zijn werkgever dure etentjes had, voetbalwedstrijden in de ArenA bezocht, en naar concerten ging.

Dat betaalde de 64-jarige chef tussen 2009 en 2014 volgens het Openbaar Ministerie 'structureel' uit het politiebudget, terwijl de diners en uitjes niet zozeer een zakelijke aangelegenheid waren. S. profiteerde niet alleen zelf, maar nam ook mensen buiten de politie mee, onder wie vrienden en familie.

Extra onderzoek

Hoewel het langlopende onderzoek naar het handelen van de politiechef wat het OM betreft is afgerond, heeft S. samen met zijn advocaat nog de mogelijkheid om bij de rechter-commissaris om extra onderzoek te vragen. Pas daarna zal het besluit tot vervolging volgens een woordvoerder van het OM definitief zijn, al noemt hij het onwaarschijnlijk dat de aanklacht volledig van tafel gaat.

Of S. de enige was die zich op kosten van de politie zou hebben vermaakt in concertzalen en stadions, is op dit moment nog onduidelijk. De politie start een eigen onderzoek naar integriteit. Dat richt zich, mocht daar aanleiding voor zijn, ook op het overtreden van interne regels door andere politiemensen. Voor het OM is S. op dit moment de enige die vervolgd wordt.