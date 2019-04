Oud-minister Johan Witteveen (97) overleden

Witteveen (VVD) was tussen 1963 en 1971 twee keer minister van financiën (VVD) en van 1973 tot 1978 directeur van het Internationaal Monetair Fonds in Washington. Al sinds zijn jeugd was hij aanhanger van het universeel soefisme, een geloofsleer gericht op het verbinden van de oosterse en westerse religies. Hij ging met enige regelmaat voor tijdens universele erediensten in de soefitempel in Katwijk.

In 2015 verscheen het boekje ‘Hart voor de aarde, hart voor jezelf’, een tweegesprek tussen Witteveen en zenleraar Brigitte van Baren. Daarin bespreken ze het ‘Handvest van de Aarde’, een internationaal document over de fundamentele waarden en principes die kunnen bijdragen aan een rechtvaardige, duurzame en vreedzame samenleving. In een interview met de Volkskrant, afgelopen dinsdag, zei Witteveen dat de soefi-visie op de dood hem aansprak. “Als je hier sterft, begint er een nieuwe fase. Het lichaam laat je achter, de ziel leeft voort met zijn geheugen en al zijn ervaringen.”

