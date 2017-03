Oud-klokkenluider vecht vliegverbod aan

In 2015 stond bij piloot Victor van Wulfen de champagne op tafel toen Defensie, na hem jarenlang zwart te hebben gemaakt, hem rehabiliteerde. Hij was in Nederland de eerste klokkenluider die zijn zaak goed afsloot. Maar dat leek gisteren niet te tellen. Voor de Haagse rechtbank vocht hij het tijdelijke vliegverbod aan dat de commandant van de Vliegbasis Eindhoven hem sinds begin februari heeft opgelegd.

Van Wulfen (39) verscheen in de rechtbank met zijn officiersuniform. “Maar liever had ik hier in mijn vliegeniersoverall gestaan, lichtelijk stinkend naar zweet”, zei hij met een wrange glimlach. Het is alsof alle oude demonen uit het verleden uit de kast zijn gekomen.

Met de commandant van de Vliegbasis Eindhoven, Elanor Boekholt-O’Sullivan, kreeg hij in januari dit jaar een aanvaring vanwege de inhoud van de tweets die hij de wereld instuurde. Van Wulfen liet zich in stevige bewoordingen uit over de leidinggevenden die hem jaren lang het leven zuur hebben gemaakt. Hij vindt het erg dat zij hun gang kunnen gaan zonder dat Defensie maatregelen neemt. Van het gesprek dat hij met zijn commandant had, zijn twee versies. Volgens haar was hij emotioneel en liep hij boos weg. Volgens hem leverde hij wel kritiek, maar bleef hij rustig.

Psycholoog

Van Wulfen piekert niet over een gang naar de psycholoog, zo lang die niet goed wordt onderbouwd. Zijn raadsman wees erop dat het hoofd van de kustwacht, zijn directe baas dus, tot de schorsing geen enkele reden zei te hebben gehad om te twijfelen aan de mentale fitheid van zijn vlieger.

In 2009 kaartte hij bij zijn meerderen misstanden aan die hij op Vliegbasis Eindhoven tegenkwam. Hij constateerde dat vliegers van Herculesvliegtuigen veiligheidsvoorschriften niet opvolgden, maar ook dat vliegers soms ongekwalificeerd waren. In 2015 rehabiliteerde de Onderzoeksraad Integriteit Overheid hem volledig. Zo kwam ook aan het licht dat in zijn medisch dossier stond dat hij op consult was geweest bij een arts vanwege psychische problemen. Van Wulfen kon echter aantonen dat hij op die dag op vakantie was in Zuid-Afrika. Volgens minister Hennis had een arts een fout met een code gemaakt. Sindsdien is zijn medisch dossier hem heilig en is een onnodig bezoek aan de psycholoog uit den boze.

Defensie verzaakt de zorgplicht die ze voor klokkenluiders heeft Victor van Wulfen, piloot bij Defensie, werd in 2015 volledig gerehabiliteerd door de Onderzoeksraad Integriteit Overheid

Behalve de rehabilitatie kreeg Van Wulfen van Defensie vorig jaar een omscholing. De zogeheten Hercules-bakbeesten werden ingeruild voor de kleinere Dornier-kustwachtvliegtuigen die vanaf Schiphol opereren. Maar deze vallen nog wel onder de verantwoordelijkheid van ‘Eindhoven’ en dat breekt hem nu op.

De klokkenluider ziet in de verwijdering van het vliegrooster en de dwang om langs de psycholoog te gaan, de oude machinaties die nog bij Defensie werken. Mensen die klikken over misstanden horen daar niet thuis. Dat voelt hij elke keer als zijn oud-collega’s in Eindhoven hem geen blik waardig gunnen. “Defensie verzaakt de zorgplicht die ze voor klokkenluiders heeft”, zo stelde hij.

Uitspraak binnen twee weken.