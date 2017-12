Oud en Nieuw is een geforceerd afscheid

Elk jaar weer ben ik teleurgesteld als de laatste seconde van het jaar wegtikt en kurken en pijlen de lucht in schieten. Ik ben niet goed in afscheid nemen, zelfs niet als dat afscheid alleen maar symbolisch is.

Ik kan het inmiddels uittekenen: in de week voor 31 december begin ik me te hechten aan het afgelopen jaar als aan een dierbare vriend. Of het zwaar of mooi was maakt weinig uit; vlak voor dat geforceerde afscheid voel ik me thuis in de tijd, op het pathetische af. Ik zou nu het liefst voor eeuwig in 2017 blijven hangen. Het is erger geworden sinds er kinderen zijn. Elke maand van het jaar bewaart een nieuwe overwinning. Een eerste woord, of stap, een eerste doorgeslapen nacht. Ik weet dat mijn zoons nieuwe mensen zijn, onafhankelijk van mij, maar toch voelt het nu alsof ik drie lichamen heb die afzonderlijk in de tijd bewegen, of de tijd in ons.

Meer tijd

Zo bekeken heb ik dankzij mijn zoons meer tijd gekregen. En dus ook meer tijd te verliezen. Als het niet met oliebollen en champagne kan, hoe dan wel afscheid nemen van het voorbije jaar? Wandelingen, kerkdiensten, sauna-arrangementen; in het kader van Oud en Nieuw is er van alles te doen, maar ik voel vooral verzet. Alsof ik ergens mee moet stoppen nét nu ik het bijna onder de knie had. Wat onder de knie? Dat weet ik eigenlijk niet, leven misschien, leven in 2017.

Dat is natuurlijk onzin, dat weet ik ook wel, maar het is elke winter weer hetzelfde en ik probeer hier schrijvend te achterhalen waar precies mijn onvermogen ligt. Dat brengt me terug bij die seconde, die laatste, of eerste, waarna we elkaar juichend in de armen vallen. Die seconde die het wereldwijde nieuws haalt; explosies en verzoeningen teweeg brengt.

De dwingende waarheid van de klok die ons kortzichtig houdt, het ‘nieuw’ in jaagt door te breken met het oude. Ik geloof dat het zou helpen die seconde weg te laten. Gewoon volgens goed Germaans gebruik twaalf dagen en nachten te vullen met lawaai en licht om kwade geesten te verjagen - die waren er genoeg het afgelopen jaar - en daarna zou ik het liefst met 2017 verdergaan, want volgens mij zijn we nog lang niet klaar.

Marjolijn van Heemstra is theatermaker en schrijver. Reacties naar info@marjolijnvanheemstra.nl

