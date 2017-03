Oud en nieuw geld strijden om TMG

Guus van Puijenbroek, zoon uit een rijke textielfamilie in Goirle, sluit smerige dealtjes, manipuleert en liegt. Althans, dat zegt mediaondernemer John de Mol. Niet rechtstreeks natuurlijk, maar via de advocaten van zijn Talpa die gisteren in de Ondernemingskamer in Amsterdam de aanval openden op de Telegraaf Media Groep (TMG), de Vlaamse uitgever Mediahuis, de investeringsmaatschappij van de familie Van Puijenbroek VP Exploitatie en Guus van Puijenbroek.

Lees verder na de advertentie

De Mol probeert al maanden TMG in handen te krijgen, maar dat lijkt niet te gaan lukken. Grootaandeelhouder VP Exploitatie wil verder met Mediahuis. Samen hebben zij al ruim zestig procent van de aandelen in handen. Een kansloze zaak dus voor De Mol. Maar De Mol vindt dat er een vuil spel is gespeeld. Daarom stapte hij naar de Ondernemingskamer, waar de verwijten over machtswellust en hebzucht door de zaal knalden. Zoiets trekt volk. Zoveel zelfs dat de rechter zich verontschuldigde voor de ‘extreme drukte’ waardoor de zaak een half uur later begon.

S tampvoetende miljardair Voor het publiek ontvouwde zich een aflevering uit een dramaserie over een stampvoetende miljardair die een telg uit een voornaam geslacht verwijt dat hij een stel Belgen voortrekt in een meedogenloze biedingenstrijd. De rol van kwade genius is in de ogen van De Mol uiteraard voor Guus van Puijenbroek. Behalve grootaandeelhouder van TMG is hij namelijk ook lid van de raad van commissarissen. Dat geeft hem de uitgelezen mogelijkheid om TMG richting Mediahuis te loodsen, waarmee zijn familie warme banden onderhoudt. Van Puijenbroek weet zelf natuurlijk ook dat hij als grootaandeelhouder weg moet blijven bij gesprekken over een overname. Waarom had hij anders vorige zomer gezegd niet langer aan te schuiven bij vergaderingen? Maar eind december zat hij er ineens, Guus van Puijenbroek, met zijn dubbele petten, zei de advocaat van Talpa. Ook een ander lid van de raad van commissarissen zou besmet zijn. Het gaat om Annelies van den Belt, die na de overname door Mediahuis de leiding zou krijgen over puzzelboekuitgever Keesing. Geen wonder dat de raad van commissarissen zo op de hand was van Mediahuis. Volgens de advocaten van het cluster TMG, de raad van commissarissen, VP Exploitatie en Guus van Puijenbroek waren dat valse leugens. Van den Belt was weliswaar gevraagd, maar zij had al snel aangegeven geen interesse te hebben.

V ermeende belangenverstrengeling Voor TMG was het maar goed dat de directeuren Geert-Jan van der Snoek en Leo Epskamp het belang van de Telegraaf Media Groep in het oog hielden, zeiden de advocaten van Van der Snoek en Epskamp. Zij waren ook in de rechtszaal aanwezig omdat de raad van commissarissen hen twee weken geleden op non-actief stelden. Vanwege vermeende belangenverstrengeling. De twee bestuurders hadden een sterke voorkeur voor Talpa. Logisch, zeggen advocaten aan de kant van TMG, want Talpa had hen beloofd dat zij na een overname mochten blijven zitten. Van Mediahuis moesten zij vertrekken. Daarom probeerde het tweetal volgens de raad van commissarissen het overnameproces te saboteren, of op zijn minst te traineren. Dat was nog bijna gelukt ook. De twee geschorste topmannen dachten alleen aan zichzelf, vindt de rvc. En niet aan TMG, dat juist zoveel behoefte heeft aan duidelijkheid. Toen de commissarissen de twee directeuren aan de kant schoven, was voor Talpa pas echt de boot aan. Het begon volgens de advocaten van het cluster TMG/Mediahuis/Van Puijenbroek wild om zich heen te slaan om chaos te creëren. Zo hoopt Talpa alsnog een eventuele overname door Mediahuis te voorkomen. Talpa eist dat er een of meerdere supercom-­missarissen worden aangesteld die De Mol alsnog een kans geven. De Vereniging van Effectenbeheerders gaat daarin mee. Ook moeten Van der Snoek en Epskamp terugkeren op hun post. Of de rechter ingaat op de eisen, zal dinsdag 21 maart blijken. Dan doet de rechter uitspraak.

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.