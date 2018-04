Oud én jong worden tureluurs van digitale administratie

Minstens vier op de tien Nederlanders, oud en jong, hebben moeite om het overzicht over de digitale administratie te bewaren. Vooral 18 tot 35-jarigen lopen risico, net als mensen die niet goed overweg kunnen met de digitale wereld, zo blijkt uit een rapport van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud).

“Dat zoveel mensen in alle leeftijden moeite hebben met hun digitale financiële administratie verbaast ons echt”, zegt woordvoerder Gabriëlla Betonville. “Jongeren zijn weliswaar digitaal vaardig op social media en kunnen alles snel vinden op internet, maar iets digitaal ordenen vinden ze toch heel lastig.”

Het Nibud ondervroeg ruim 1150 Nederlanders in de leeftijd van 18 tot 65 jaar. Daarnaast werden ook ruim driehonderd vrijwilligers bevraagd die mensen helpen bij hun thuisadministratie.

Abonnementen worden vergeten

De veertig procent die last heeft met de administratie, heeft vaker betalingsachterstanden en staat vaker rood dan mensen die hun administratie wel op orde hebben. Vooral jongeren hebben vaak geen duidelijk systeem, waardoor ze belangrijke documenten over het hoofd zien of hun telefoon, Spotify- of Netflix-abonnement vergeten.

Door automatische incasso's vergeet verder bijna de helft van de Nederlanders dat men abonnementen heeft. Vroeger kwamen de rekeningen daarvoor nog via de gewone post, nu gaat dat veelal via e-mail of komen de berichten in een speciale abonnee-omgeving op de website van de aanbieder te staan. “Bijna ieder product of dienst is tegenwoordig in abonnementsvorm te krijgen. Het zijn allemaal kleine bedragen en daarin schuilt juist het gevaar. Je hebt niet door dat het uiteindelijke bedrag dat je moet betalen hoog is”, zegt Betonville.

Papieren post blijkt effectiever dan digitale post. Een meerderheid van de ondervraagden bekijkt brieven die via de postbode komen eerder dan een digitale melding in bijvoorbeeld Mijnoverheid. Toch vinden de meeste mensen de digitalisering van de betalingsberichten over het algemeen goed bij te houden.

Wel noemt nog altijd zo’n 18 procent van de ondervraagden de versnipperde stroom e-mails, berichten op websites als mijnoverheid en automatische afschrijvingen ingewikkeld of zelfs heel ingewikkeld. Het Nibud vermoedt dat de groep Nederlanders die digitaal aan de zijlijn staat in werkelijkheid nog hoger is. “Dit percentage kennen we door digitale vragenlijsten. Daarmee bereik je dat deel van de Nederlanders dat al overweg kan met digitale zaken. Van de vrijwilligers die we eveneens hebben ondervraagd geeft driekwart aan dat hun klanten helemaal niet digitaal vaardig zijn. Bovendien zijn gepensioneerden niet meegenomen in dit onderzoek.”