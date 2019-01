Oud-correspondent in Turkije had de vluchtkoffer altijd klaar staan

“Ik werkte eerst in Noord-Afrika tijdens de Arabische Lente en daarna van 2015 tot 2017 in Turkije. Toen ik in Turkije zat had ik veel te maken met aanslagen. Opmerkelijk genoeg had ik geen persvisum nodig. Ik was daar als toerist en ik mocht er zelfs als journalist blijven. Dat kan nu echt niet meer. Als je geen persvisum krijgt, moet je weg.

“Die heb ik nooit gekregen en daar is nooit een officiële reden voor gegeven. Ik hoorde ook pas dat ik geen visum kreeg toen ik al in Turkije was. Via informele politieke kanalen ben ik er uiteindelijk achter gekomen dat het waarschijnlijk komt doordat ik contacten had met de Turks-Koerdische afscheidingsbeweging PKK. Ik heb, voordat ik naar Turkije ging, voor De Groene Amsterdammer een groot artikel geschreven waarvoor ik acht maanden door Koerdistan heb gereisd. Daarbij heb ik ook gesproken met leiders van de PKK. En voor de Turkse staat ben je af, zodra je praat met mensen die zij als terrorist beschouwen.

Was u bang om uitgezet te worden?

“Ja, alle journalisten weten dat het plotseling klaar kan zijn. Je bedrijft journalistiek door met verschillende partijen te praten, ook al bestempelt de Turkse regering die als terroristisch. Dat is voor Turkije een probleem, volgens hen bedrijf je dan terroristische propaganda. Dat is waarom er in de jaren dat ik in Turkije zat zoveel journalisten zijn opgepakt en uitgezet.

“Mijn ervaring is dat het erg stressvol is als journalist in Turkije. In het vliegtuig terug naar Nederland merkte ik pas hoe slopend het was. In Nederland moest ik altijd eerst drie dagen slapen om bij te komen.

“In die tijd was het heel spannend in Turkije. Overal om je heen zag je media sluiten, werden er journalisten opgepakt. Buitenlandse journalisten met een dubbel paspoort werden dwars gezeten. Er was een moment dat we als journalisten een koffer klaar hadden staan, voor het geval we uitgezet zouden worden. Die kans was altijd aanwezig.”