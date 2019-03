Oud-campagnechef van Donald Trump moet bijna vier jaar de cel in

Manafort moet ook nog eens 24 miljoen dollar (21,5 miljoen euro) aan ontdoken belasting terugbetalen. Daarnaast is hij door de federale rechter veroordeeld tot een boete van 50.000 dollar.

Hij is onder meer schuldig bevonden aan bank- en belastingfraude. Hij verdiende veel geld met lobbywerk voor pro-Russische krachten in Oekraïne en verstopte miljoenen dollars op buitenlandse bankrekeningen. Daardoor liep de Amerikaanse fiscus belastinginkomsten mis. Ook loog Manafort tegen banken om leningen los te peuteren.

De lobbyist stond in 2016 enkele maanden aan het hoofd van verkiezingscampagne van de huidige Amerikaanse president Donald Trump. Sinds de presidentsverkiezing hebben de autoriteiten vervolging ingesteld tegen meerdere voormalige medewerkers van de president. Het gaat onder meer om de gewezen Nationaal Veiligheidsadviseur Michael Flynn en advocaat Michael Cohen, een voormalige vertrouweling van Trump. Hij is in december veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar.

Kort voor de uitspraak vroeg Manafort, gezeten in een rolstoel vanwege de complicaties van jicht, vergiffenis aan de rechtbank omdat, naar eigen zeggen, zijn leven zowel professioneel als financieel aan gruzelementen ligt. “Ik ben vernederd en beschaamd en dan druk ik me nog voorzichtig uit”, aldus Manafort tegen rechter T.S. Ellis. De rechter wees dat verzoek af.

Gratie van Trump

Manaforts enige hoop op vrijheid ligt nu in handen van de Amerikaanse president. Trump zei in november 2018 tegen de New York Post dat hij een presidentieel pardon voor Manafort niet uitsluit. “De mogelijkheid van een pardon is niet van tafel”, zei Trump toen tegen de krant.

De lobbyist hoort volgende week in Washington de uitspraak in een andere zaak tegen hem, waarin hij terechtstaat wegens onder meer witwassen en zich niet laten registreren als buitenlands agent voor de pro-Russische regering van Oekraïne. Manafort riskeert in die zaak een celstraf van tien jaar.