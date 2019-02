Oud-advocaat noemt Trump een racist en een oplichter

Hij onthulde ook een kennelijk geval van bankfraude in Trumps ­zakelijke verleden. En uit zijn weigering om sommige vragen te beantwoorden is af te leiden dat openbare aanklagers in New York Trump mogelijk in het vizier hebben.

Volgens Cohen was het voor Trump geen verrassing toen WikiLeaks tijdens de campagne voor de presidentsverkiezingen in 2016 een groot aantal door Russische hackers gestolen Democratische e-mails openbaar maakte. Een paar dagen ervoor was hij erbij toen Trump erover werd gebeld door zijn vriend Roger Stone, die het weer zou hebben gehoord van Julian Assange van WikiLeaks.

Naar de eventuele betrokkenheid van Trump of zijn medewerkers bij de Russische inmenging wordt onderzoek gedaan door een speciale aanklager, Robert Mueller. Cohen sprak het sterke vermoeden uit – maar kon het niet bewijzen – dat Trump ook van tevoren wist dat zijn zoon Donald jr. een Russische ­advocate zou ontmoeten. Die zei schadelijke informatie te hebben over Hillary Clinton, afkomstig van de Russische regering. Hij herinnert zich dat vader en zoon een paar ­dagen ervoor over ‘een ontmoeting’ fluisterden.

Zwijggeld

Trump was zeker op de hoogte van het verdoezelen van de betaling van enkele tonnen aan twee vrouwen om hen te laten zwijgen over affaires met hem. Dit gebeurde om zijn kansen in de verkiezing niet te schaden; daarom was het zwijggeld een illegale campagnebijdrage. Cohen vertelde dat hij het geld voorschoot en in termijnen terugkreeg, alsof het een normale vaste vergoeding was. Als bewijs dat Trump daarvan wist, liet hij een cheque zien met diens handtekening erop, en een andere die was uitgeschreven door Donald jr..

Hij kwam expres met documenten, zei hij, om te zorgen dat de commissie hem zou geloven. Hij moet binnenkort namelijk de gevangenis in, onder andere wegens liegen tegen het Congres bij een vorig verhoor. Hij had toen verteld dat Trump zijn pogingen om een Trump Tower in Moskou te bouwen in een vroeg stadium tijdens de campagne had opgegeven. In werkelijkheid gingen die pogingen tot vlak voor de verkiezingen door.