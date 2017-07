Ostapenko nadert illuster rijtje

Vanuit Parijs terug naar huis in de cockpit van het Air Baltic-toestel, een rode loper op het vliegveld van Riga, honderden mensen zwaaiend met Letse vlaggen en een onderhoud met president Vejonis. Dat alles overkwam Jelena Ostapenko na haar verrassende overwinning op Roland Garros. Letland, niet verwend met tennissuccessen, omarmde de nieuwe sportheldin.

Door alle officiële plichtplegingen en een lichte rugblessure begon Ostapenko laat aan de voorbereiding op Wimbledon. Pas in de week vóór het Londense grandslamtoernooi meldde ze zich op het gras van Eastbourne. De 20-jarige Ostapenko verloor haar tweede partij, waardoor ze met een minimale ervaring op gras naar Wimbledon afreisde.

Toch werd er met grote verwachtingen naar de komst van Ostapenko uitgekeken. Zou ze in staat zijn om de stunt van Parijs in Londen te herhalen, vroegen velen zich af. Waarom niet, zei de één, want gras is haar favoriete ondergrond en net als op Roland Garros kende het vrouwenveld op Wimbledon geen uitgesproken kanshebbers.

Onmogelijk, zei de ander, want het is in het verleden niet vaak voorgekomen dat de kampioene van Roland Garros ook de titel pakte op Wimbledon. Slechts zes vrouwen lukte dat, en dat waren niet de minsten: Margaret Court, Billie-Jean King, Chris Evert, Martina Navratilova, Steffi Graf en Serena Williams. Past de naam van Ostapenko in dat rijtje met illustere kampioenen?

Trager gras Voorlopig mag dat niet worden uitgesloten. Vrijdag plaatste Ostapenko zich voor de vierde ronde ten koste van de Italiaanse Camila Giorgi: 7-5 en 7-5. Waar ze tot Roland Garros pas één keer de derde ronde van een grandslamtoernooi haalde, daar staat ze nu voor de tweede keer op rij in de tweede week. Met maandag de Oekraïense Irena Svitolina als tegenstandster. Tegen Giorgi hanteerde Ostapenko een andere tactiek dan op Roland Garros, waar alle ballen als een komeet van haar racket vlogen. Nu speelde ze met meer variatie en was ze zuiniger met onnodige fouten. In finale in Parijs tegen Simona Halep sloeg ze evenveel fouten (54) als winners. Tegen Giorgi, die in beide sets met 5-3 leidde en daarna geen game meer kon maken, was de verhouding voordeliger: 14 fouten en 24 winners. Voor de partij tegen Giorgi stuurde Ostapenko een opvallende tweet de wereld in: het gras op Wimbledon is trager dan het gravel op Roland Garros. Daarmee voegde zij zich bij veel andere spelers die in de eerste week klaagden over de banen. "Het wordt inderdaad elk jaar langzamer en langzamer ", zei Ostapenko. "En dan krijg je een ander soort tennis." Met elke overwinning krijg ik meer vertrouwen. En misschien mag ik maandag op een grote baan spelen

Favoriet Ostapenko is geen onbekende op Wimbledon, in 2014 won ze de juniorentitel. Na de finale op baan 1 mocht zij in de Royal Box van het Centre Court haar trofee in ontvangst nemen. Tijdens de prijsuitreiking keek de 17-jarige Letse haar ogen uit. Terug in de kleedkamer kon ze de gedachte niet uit haar hoofd zetten: op deze baan wil ik ook een keer spelen. Het is er nog niet van gekomen. Ondanks haar status van Roland Garros-kampioene heeft Ostapenko nog niet het voorrecht gehad om op het Centre Court te spelen, en zelfs niet op baan 1. Haar partij uit de eerste ronde stond geprogrammeerd op baan 3, maar werd uiteindelijk verplaatst naar baan 18, die plaats biedt aan 782 toeschouwers. De verbanning naar een van de uithoeken van het complex aan de Londense Church Road deerde Ostapenko niet. Ze overleefde de eerste ronde, in tegenstelling tot vorig jaar, toen ze in de openingsronde werd uitgeschakeld door Kiki Bertens. Nu de Letse de eerste week heeft doorstaan, mag ze zich rekenen tot de favorieten. "Met elke overwinning krijg ik meer vertrouwen. En misschien mag ik maandag op een grote baan spelen."

Murray komt met de schrik vrij tegen Fognini Andy Murray is in de derde ronde van Wimbledon ontsnapt aan een vroegtijdige uitschakeling. De Britse titelverdediger en nummer een van de wereld kwam op het Centre Court met de schrik vrij tegen de Italiaan Fabio Fognini: 6-2, 4-6, 6-1 en 7-5. Fognini leidde in de vierde set met 2-5 en liet in totaal vijf setpoints onbenut. Murray maakte een verre van fitte indruk. In de aanloop naar Wimbledon waren er twijfels over zijn fysieke gesteldheid. Nadat hij op Queens al in de eerste ronde had verloren van de laagvlieger Jordan Thompson, zegde hij vanwege een heupblessure twee demonstratiepartijen af. Fognini geldt als een lastige klant voor Murray. Van de zes onderlinge wedstrijden won de Italiaan er drie, waarvan de laatste eerder dit jaar op het gravel van Rome. In de derde set moest Fognini zich gisteren laten behandelen aan de rechterenkel, maar dat weerhield hem er niet van om Murray in de vierde set op de pijnbank te leggen. Tot grote opluchting van de Britten op de tribunes slaagde Murray er alsnog in de partij naar zich toe te trekken.

