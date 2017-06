Ostapenko blijft verrassen op het gravel van Parijs

Op de dag dat Ana Ivanovic op het Court Central van Roland Garros werd gehuldigd voor haar verdiensten voor de tennissport, trad Jelena Ostapenko voorzichtig in de voetsporen van de Servische. Ostapenko was net geen tiener meer, maar op de dag van haar twintigste verjaardag werd de Letse de jongste finalist op Roland Garros sinds Ivanovic in 2007.

Het was in vele opzichten een memorabele dag voor Ostapenko, de eerste speelster uit Letland die in de eindstrijd van een grandslam staat. En dan ook nog op Roland Garros, het toernooi waar ze nooit eerder een partij won. In 2015 verloor ze in de eerste ronde van de kwalificaties en vorig jaar strandde ze in de openingsronde van het hoofdtoernooi.

Allebei jarig

En hoe speciaal was het dat juist Timea Bacsinszky gisteren haar tegenstander was in het Stade Phillip Chartrier. Dit jaar trainde ze vaak met de Zwitserse, met wie ze in 2016 ook een keer dubbelde. En, hoe toevallig, ook Bacsinszky vierde gisteren haar verjaardag. Maar het grootste cadeau werd uitgepakt door de acht jaar jongere Ostapenko.

Met steeds meer bravoure en zelfvertrouwen baande Ostapenko zich overtuigend een weg door het toernooi

En nu we het toch over 8 juni hebben. Op de dag dat Ostapenko in Riga werd geboren, veroverde Gustavo Kuerten zijn eerste Roland Garros-titel. Dat was opmerkelijk, want de Braziliaan − gisteren ook aanwezig in Parijs − had daarvoor nog niet een toernooi gewonnen. Ostapenko, nog zonder titels, kan dat kunststukje morgen herhalen, al treft ze met Simona Halep een geduchte opponent.

Jelena Ostapenko © AP

De opmars van Ostapenko in Parijs lijkt enigszins op die van Kiki Bertens in 2016. In Rome, het laatste toernooi dat ze voor Roland Garros speelde, moest ze nog meedoen aan de kwalificaties, net als Bertens destijds in Neurenberg. Met steeds meer bravoure en zelfvertrouwen baande Ostapenko zich overtuigend een weg door het toernooi, met de winst op Bacsinszky als laatste wapenfeit: 7-6 (4), 3-6 en 6-3.

Op weg naar de finale trof de Letse weliswaar geen speelsters uit de toptien, maar ze kreeg wel degelijk met gerenommeerde tegenstanders te maken. Zoals olympisch kampioen Monica Puig, de ervaren Samantha Stosur en oud-nummer een van de wereld Carolina Wozniacki. En morgen wacht Halep, de Roemeense die bij winst in de eindstrijd Angelique Kerber aflost als nummer een op de mondiale ranglijst.

Ik had natuurlijk nooit verwacht dat ik de finale zou halen. Maar na een moeilijke eerste ronde groeide mijn vertrouwen Jelena Ostapenko

"Ik ben erg gelukkig, zeker op deze speciale dag", zei Ostapenko nadat de toeschouwers op het centercourt haar met 'Happy Birthday' hadden toegezongen. "Ik had natuurlijk nooit verwacht dat ik de finale zou halen. Maar na een moeilijke eerste ronde (tegen Louisa Chirico, red.) groeide mijn vertrouwen. En daarna ging ik steeds beter spelen."

In haar jeugd combineerde Ostapenko tennis met ballet, maar op haar vijftiende koos ze voor tennis. Een gewaagde keuze, want in Letland is tennis geen grote sport. "Nee, voor veel mensen in mijn land is tennis een te dure sport", zei ze. "Ik ben als jeugdspeelster erg geholpen door het ontwikkelingsfonds van de Internationale Tennis Federatie en daar ben ik ze nog dankbaar voor."

