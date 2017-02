Oscars voor bijrollen naar Viola Davis en Mahershala Ali

Zij kreeg het beeldje voor haar vertolking in Fences, een drama over een donker Amerikaans gezin in de jaren vijftig. Het was de derde maal dat Viola Davis genomineerd werd voor een Oscar. Eerder maakte zij kans op het beeldje voor de films The Help and Doubt. Davis was veruit favoriet voor de prijs; eerder won de actrice ook al een Golden Globe en een SAG Award voor de film.

Moonlight Ali won de Oscar voor beste mannelijke bijrol voor zijn vertolking van een drugsdealer in het drama Moonlight. Het was de eerste keer dat Ali, bij het grote publiek vooral bekend van rollen in House of Cards en Luke Cage, genomineerd was voor een Oscar. De acteur was al lange tijd de favoriet voor deze prijs.



De film Moonlight is met acht nominaties een van de grote kanshebbers tijdens de uitreiking van de belangrijkste filmprijzen ter wereld. De film vertelt over de jeugd van een donkere homoseksuele jongen in een achterstandswijk in Miami.



De documentaire O.J.: Made in America sleepte ook een Oscar in de wacht. De miniserie gaat over het leven van en de rechtszaak rond O.J. Simpson. De Disney-film Zootopia won de Oscar voor beste animatiefilm. De prijs ging dus niet naar de Nederlandse regisseur Michael Dudok de Wit, die met zijn spirituele animatie The Red Turtle ook kans maakte op het beeldje. Hij was de enige Nederlander met een nominatie dit jaar.



De muziek van de musicalfilm La La Land werd zondagnacht bekroond voor zowel orginal score als theme song. Acteur Mahershala Ali. © Richard Shotwell/Invision/AP

Politieke avond De Oscars voor beste buitenlandse film ging naar The Salesman, van de Iraanse regisseur Asghar Farhadi. Hij was zelf niet aanwezig om de prijs in ontvangst te nemen omdat hij weigert naar de Verenigde Staten te reizen na het inreisverbod van Trump. De Iraanse regisseur bleef bij zijn besluit ook nadat een rechter een einde maakte aan het verbod. Iran behoorde tot de zeven landen die volgens Trump een substantiële dreiging voor de VS vormden.



Farhadi liet een statement voorlezen waarin hij stelde 'uit respect voor mijn landgenoten niet aanwezig te zijn. Het inreisverbod van Trump verdeelt de wereld in ons en de vijand. Het creëert angst, agressie en oorlog en valt de mensenrechten aan van mensen in landen die aangevallen zijn door vijanden. Filmmakers doorbreken stereotypen van nationaliteit en geloof. Zij creëren empathie, en dat hebben we in deze tijd harder nodig dan ooit.'



De avond begon met Kimmels praatje al politiek beladen. De outfits van een aantal sterren vielen bijzonder op dit jaar op de rode loper, voorafgaande aan de uitreiking van de Oscars. Verschillende acteurs en actrices droegen een blauw lintje van de ACLU, de American Civil Liberties Union, een organisatie die zich inzet voor de burgerlijke vrijheden.



De ACLU ligt geregeld in de clinch met de Amerikaanse regering sinds het aantreden van president Donald Trump. Zo voerde de organisatie succesvol een rechtszaak tegen het inreisverbod voor mensen uit zeven moslimlanden, dat begin februari door Trump was ingesteld. De Iraanse regisseur Asghar Farhadi. © AFP Benj Pasek met een blauw lintje. © REUTERS © afp

