Orthodox-joodse gemeente in de clinch met opperrabbijn Jacobs vanwege rol in misbruikzaken

De orthodox-joodse gemeente in Amsterdam heeft het contact opgeschort met opperrabbijn Binyomin Jacobs, die aan het hoofd staat van de orthodox-joodse gemeenten in de rest van het land. Ze hebben een conflict over twee misbruikkwesties waarbij de opperrabbijn als bestuurder betrokken is.

In Amsterdam speelt de rechtszaak tegen een voormalig docent van het Cheider, de orthodox-joodse school in Amsterdam. Hij wordt verdacht van ernstig misbruik, waaronder verkrachting, van verschillende leerlingen. Ouders van de slachtoffers zeggen al jaren dat Jacobs, die ook vicevoorzitter is van het schoolbestuur, hen ontmoedigd heeft om aangifte te doen. Anders zouden de kinderen later niet meer huwbaar zijn, redeneerde hij volgens de ouders. Dit heeft Jacobs altijd ontkend. Eerder deze week bleek uit de stukken van de rechtszaak die NRC Handelsblad inzag, dat het schoolbestuur pas maanden later aangifte deed, na aandringen van toenmalig minister van onderwijs Marja van Bijsterveldt.

De tweede misbruikkwestie speelt in Nijmegen: tegen een rabbijn lopen twee klachten van misbruik. Een van de klachten was al bekend toen Jacobs de rabbijn aannam. Toen er in de orthodox-joodse gemeenschap kritiek kwam op de opperrabbijn, stelde hij zelf voor een extern onderzoek in te stellen naar zijn functioneren bij de beide kwesties.

De opperrabbijn hoeft zich door niemand op het matje te laten roepen Woordvoerder Hans Knoop namens de opperrabbijn

Intussen probeerde het bestuur van de Joodse Gemeente Amsterdam (JGA) met de opperrabbijn een gesprek te voeren over de kwesties, zegt voorzitter David Brilleslijper. “We hebben hem drie keer een uitnodiging gestuurd, maar er kwam tot driemaal toe geen antwoord.” Dat was voor hen aanleiding om het contact op te schorten.