Orkanen zijn vernoemd naar een stormgod (met één been)

Dat correspondeert met het Atlantische orkaanseizoen (juni-november), waarin orkanen de westerse wereld veel overlast bezorgen. Orkaan Harvey, die afgelopen dagen hevig heeft huisgehouden in Houston, bewijst dat opnieuw.

Orkaan is een oud woord. Het viert dit jaar zijn 360ste verjaardag, want het maakte in de spelling horkaen in 1657 zijn entree in het Nederlands. Je kunt overigens ook redeneren dat het woord nog wat ouder is, want in 1644 werd een zeer zware storm in een Nederlandse tekst een uracaen genoemd. Dat woord heeft veel weg van het Spaanse woord huracán, waarvan ons woord orkaan - net als het Engelse woord hurricane - is afgeleid.

Op hun beurt hebben de Spanjaarden huracán overgenomen uit het Taino, een indianentaal die rond 1500 werd gesproken door de Arowakken in het Caribische gebied en waarin hurakán de naam van de stormgod was. De indianen meenden dat deze god de aarde strafte met vernietigende stormen als hij vertoornd was. Dat gebeurde (toevallig?) vooral als de zon in het teken van de Grote Beer stond: het orkaanseizoen.

Sommige etymologen vermoeden een verband tussen het Tainowoord hurakán en de naam die de Maya's gaven aan de Grote Beer of een deel daarvan: het 'steelpannetje': Hun-r-akan. Letterlijk betekent dat 'god met één been'. Aangenomen wordt dat met dat ene been de 'steel' van het steelpannetje werd bedoeld.

