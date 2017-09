Orkaan Maria raast op volle kracht over Dominica

Wel verwachten de meteorologen dat de tropische storm zware regenval zal veroorzaken, met mogelijke landverschuivingen tot gevolg. Dat is ook een risico voor het door orkaan Irma zwaar getroffen eiland Sint-Maarten. Daar zijn reddingswerkers nog altijd hard bezig om de ravage op te ruimen die orkaan Irma heeft aangericht.

Maria gaat inmiddels gepaard met windsnelheden van zo'n 260 kilometer per uur. De premier van Dominica, Roosevelt Skerrit, liet weten dat het dak van zijn huis is gewaaid en dat zijn huis overstroomd is.

Puerto Rico De orkaan trekt met een snelheid van ongeveer 17 kilometer per uur verder naar het westnoordwesten, aldus het National Hurricane Center (NHC) in de VS. Vooral Puerto Rico, met een kleine 4 miljoen inwoners, lijkt in de baan van de orkaan te liggen. Naar verwachting komt de orkaan daar in de nacht van dinsdag op woensdag aan land. Het eiland heeft nog een kleine 24 uur om zich voor te bereiden. Een orkaan in de vijfde categorieën geldt als catastrofaal. Op meerdere eilanden in het gebied zijn al voorzorgsmaatregelen genomen. Zo openden de autoriteiten op Puerto Rico opvangcentra en werden bouwkranen ontmanteld. Op Guadeloupe en Martinique besloten de autoriteiten bepaalde 'risicogebieden' volledig te evacueren. Zoals het er nu uitziet heeft Maria haar koers meer naar het zuiden bijgesteld. Hierdoor komen de Nederlandse eilanden Sint-Eustatius en Saba - waar uit voorzorg al mariniers naar toe zijn gegaan - niet in het oog terecht. De grootste impact wordt verwacht op Guadeloupe, St. Kitts, Nevis, Montserrat, Martinique, St. Lucia en Dominica.

