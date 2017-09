Orkaan Irma richt ravage aan op Sint Maarten

Het oog van orkaan Irma heeft woensdagochtend rond 6.00 uur (12.00 uur Nederlandse tijd) Sint-Maarten bereikt. Dat heeft de meteorologische dienst van het eiland gemeld. Ook Saba en Sint-Eustatius worden vol geraakt.

Irma heeft de afgelopen uren nauwelijks aan kracht ingeboet en is nog steeds een orkaan van de categorie 5 met maximale windsnelheden van 295 kilometer per uur. In Philipsburg, de hoofdstad van het Nederlandse gedeelte van Sint Maarten, staan de straten al blank door de regen die voorafging aan de orkaan. De ravage is enorm.

In verschillende buurten is de stroom uitgevallen en ook de radiostations gingen één voor één uit de lucht. Er is een avondklok ingesteld, niemand mag de straat op. Vanuit hun huis melden mensen dat ze de muren voelen trillen door de harde wind, alsof er een aardbeving gaande is. Op Sint Maarten wonen ongeveer 75.000 mensen, waarvan 41.000 in het Nederlandse deel.

Militairen van Defensie in het Caribisch gebied zijn vanuit zowel Curaçao als Aruba vertrokken om noodhulp te verlenen op de Bovenwindse Eilanden Sint Eustatius, Saba en Sint Maarten. Naar verwachting komen ze pas donderdag aan.

Op Facebook is nog een groep inwoners actief, ze houden elkaar op de hoogte met beelden en berichten, zoals onderstaande vlog.

Gros huizen is van golfplaten Correspondent Dick Drayer, die meevaart met Defensie, verwacht dat een groot deel van de huizen op sint Maarten wordt verwoest. Na de vorige orkaan in 2010 is er wel wat verbeterd, zegt hij. Elektriciteitskabels liggen ondergronds, het vliegveld is bestendig gemaakt tegen orkanen van categorie 4 en huizen zijn versterkt. “Maar het gros is nog altijd van golfplaten. Zeker in de arme wijken zal vermoedelijk niets meer overeind blijven. Tekst loopt door onder de afbeelding. De baai bij Marigot, de hoofdplaats van het Franse gedeelte van het eiland Sint Maarten, een dag voor de aankomst van Irma. © AFP Irma is tot een orkaan in de categorie 5 bestempeld, de zwaarste categorie met mogelijk 'catastrofale' gevolgen die windsnelheden bereikt van meer dan 255 kilometer per uur. Volgens weerman Marco Verhoef wordt Irma de krachtigste orkaan die ooit de noordelijke Antillen heeft bereikt. Irma zal Sint Maarten noordelijk passeren, zo'n tien kilometer uit de kust. De verwachte gemiddelde wind is dan 155 knopen, 285 kilometer per uur, met uitschieters tot 350 km uur. Orkaan Katrina die in 2005 huishield in 2005 New Orleans verwoestte, was ook een orkaan van de vijfde categorie. Sindsdien waren er in deze regio slechts vijf zulke zware orkanen. Verwacht wordt dat de orkaan opschuift via de Britse Maagdeneilanden, de Dominicaanse republiek en de Bahama's richting Amerikaanse kust. President Trump heeft de noodtoestand uitgeroepen in Puerto Rico, de Amerikaanse Maagdeneilanden en Florida. Zwaarste orkaan sinds jaren raast over Sint Maarten Satellietfoto van de enorme orkaan Irma, vrijgegeven door de NASA. Voor Antigua, Barbuda, Anguilla, Montserrat, St. Kitts, Nevis, Saba, St. Eustatius, Sint Maarten, Saint Martin, Saint Barthelemy, Britse Maagdeneilanden, Puerto Rico en delen van de Dominicaanse Republiek zijn waarschuwingen afgegeven. © EPA

