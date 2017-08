Orkaan Harvey veroorzaakt ravage in Texas

De orkaan woedt op dit moment in het zuiden van Texas en richt daar veel schade aan, maar de precieze omvang daarvan is nog onduidelijk. Omdat het nog nacht is in de Verenigde Staten is het voor de autoriteiten moeilijker de schade in te schatten. Honderdduizenden huizen zitten zonder stroom en internet- en telefoonverbindingen zijn op sommige plekken uitgevallen.

"We kunnen nergens naartoe. We hebben duizenden geruchten gehoord, maar we kunnen niets bevestigen omdat we niets hebben gezien. We weten dat we veel problemen hebben, maar we weten nog niet welke", zei de brandweercommandant van de stad Rockport.

Vooral die stad is hard getroffen. Meerdere gebouwen zijn deels of volledig ingestort en bomen en verkeerslichten werden uit de grond gerukt en meegesleurd. Tien mensen raakten gewond toen een dak van een huis op hen viel.

Volgens lokale media zouden er nog mensen vastzitten in een ingestort gebouw. Veel inwoners waren al uit voorzorg uit het gebied vertrokken vertrokken, de achterblijvers kregen van de burgemeester het advies om hun naam en burgerservicenummer op hun arm te schrijven, zodat ze makkelijker te identificeren zijn.

Zwaarste in 12 jaar tijd Harvey is de zwaarste orkaan in 12 jaar tijd die het vasteland van de VS weet te bereiken. Vrijdagnacht kwam hij aan land bij de kustplaats Corpus Christi, met windstoten van zo’n 215 kilometer per uur. Op zijn hoogtepunt werd de orkaan opgeschaald naar categorie vier, inmiddels is hij bijgesteld naar categorie twee. Dat betekent dat er nog steeds fikse windstoten, van maximaal 177 kilometer per uur, verwacht worden. Meteorologen voorspelden al dat Harvey gaat zorgen voor catastrofale overstromingen. De orkaan blijft waarschijnlijk dagen boven de staten Texas en Louisiana hangen. Het waterpeil wordt door de zware wind steeds verder opgestuwd en de windstoten gaan bovendien gepaard met zware regen. Naar verwachting zal er in bepaalde gebieden één meter aan regen naar beneden vallen. Verschillende gebieden in Texas kunnen wekenlang onbewoonbaar blijven, waarschuwen hulpdiensten. Op Twitter laat president Donald Trump weten dat de federale overheid aanwezig is om te helpen. Volgens hem is de storm veel krachtiger en groter geworden dan vooraf werd geschat. Verschillende olieraffinaderijen in de staat zijn uit voorzorg gesloten. Ook het personeel van verschillende boorplatforms voor de kust is geëvacueerd. De tekst gaat verder onder de afbeelding. Een verkeerslicht waaide om in Corpus Christi, vlak voordat de orkaan daar aan land zou komen. © REUTERS

Natuurramp In de staten Texas en Louisiana werd gisteren al de noodtoestand uitgeroepen. Trump verklaarde de situatie in Texas vrijdagavond al officieel tot natuurramp. De president is van plan om volgende week een bezoek te brengen aan het gebied. In zeven plaatsen in Texas werden eerder al uit voorzorg tienduizenden mensen verzocht hun huizen te verlaten en een veilig onderkomen te zoeken. In Corpus Christi, normaal een drukke stad met zo'n 300 duizend inwoners, waren de meeste mensen vrijdag al vertrokken. Ook werden tien ernstig zieke kinderen overgeplaatst naar een ander ziekenhuis 650 kilometer verderop. De inwoners van Houston is aangeraden voor ongeveer een week eten en drinken in huis te hebben. Naar schatting wonen er ruim vijf miljoen mensen in het gebied waar de orkaan overheen raast. In 2005 werden de VS voor het laatst door een orkaan in deze categorie getroffen. Orkaan Wilma richtte veel schade aan in onder meer Florida, ruim twintig mensen kwamen om het leven.

