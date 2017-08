Organisatoren brute hondengevechten in het nauw

Geruchten over hondengevechten duiken met regelmaat op. En met even grote regelmaat moet de politie melden dat er onvoldoende bewijs is gevonden. Het Openbaar Ministerie lijkt dit keer stevig beet te hebben. Het dossier tegen drie verdachten van het organiseren van hondengevechten is bijna gereed en het OM zal binnenkort besluiten of de drie daadwerkelijk worden vervolgd.

Afgelopen week heeft de politie drie verdachten aangehouden voor verhoor. Het gaat om een 33-jarige man en een 31-jarige vrouw uit Amersfoort en een 30-jarige man uit Soest. Het drietal wordt verdacht overal in Nederland hondengevechten te hebben georganiseerd. Om hoeveel gevechten het gaat, weet het OM niet.

De politie postte in oktober al bij de woning van een van de verdachten. Toen een man de woning verliet, reed de politie achter hem aan. In Zeist stopte de wagen, de man stapte uit en bracht een gewonde hond naar de woning. oen de politie de man aansprak, verklaarde hij dat de hond eerder was gebeten in een bos. De politie constateerde dat de hond in een slechte toestand verkeerde, waarop de man werd vervolgens aangehouden op verdenking van het houden van hondengevechten. Diezelfde dag werd ook de vrouw aangehouden in haar woning.

Op de drie adressen werden in totaal 25 pitbulls gevonden, 11 daarvan waren pups. In april dit jaar werden nog eens twee honden afgepakt omdat het vermoeden bestond dat zij werden ingezet voor gevechten.

Speciaal gefokt Van elke hond is dit voorjaar een rapport opgemaakt door een dierenarts. De puppy’s waren te mager en de oudere honden waren slecht verzorgd. Bij een enkele hond waren de verwondingen met nietjes gehecht. De honden zijn vervolgens in opdracht van de officier van justitie voor een gedragstest overgebracht naar het zogeheten Assesmentteam van de Rijksuniversiteit Utrecht. Voor zestien van de in beslag genomen honden was het advies ‘rustig laten inslapen’. De honden waren agressief naar mensen en andere honden. Om te voorkomen dat de honden werden afgemaakt, stapten de drie eigenaren naar de rechter. De rechter gaf het drietal ongelijk, de honden mochten toch worden afgemaakt. Tijdens dat geding meldde de landsadvocaat dat de honden aan gevechten hadden deelgenomen, en dat de pups speciaal waren gefokt voor de strijd. Gedragsverandering was niet meer mogelijk, zo was het oordeel van deskundigen. De landsadvocaat betoogde bij die gelegenheid ook dat de vrouw de gevechten in haar slaapkamer in haar woning in Amersfoort hield. Dat zou volgens de landsadvocaat blijken uit een gevonden filmpje dat van een gevecht in haar woning was gemaakt.

