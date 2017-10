Organisatie tegen nucleaire wapens krijgt Nobelprijs voor de vrede

De International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN) roept regeringen op om te werken aan een verdrag dat leidt tot de wereldwijde afschaffing van kernwapens. De organisatie krijgt de Nobelprijs voor de vrede in een tijd waarin de dreiging van nucleaire wapens is toegenomen, zei de woordvoerster van het Nobel-comité bij de bekendmaking. Ze noemde in het bijzonder het gevaar dat uitgaat van Noord-Korea.

Lees verder na de advertentie

De organisatie ontvangt de prijs omdat ze 'de aandacht vestigt op de catastrofale gevolgen van het gebruik van kernwapens en voor haar grensverleggende inspanningen om tot een verdrag te komen dat zulke wapens verbiedt'. De vredesprijs is volgens het comité ook bedoeld als oproep om de 15.000 nucleaire wapens die de wereld telt te vernietigen.

ICAN is een coalitie van ngo's uit zo'n honderd landen. De organisatie is een drijvende kracht achter de Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons. Op 7 juli stemden 122 leden van de Verenigde Naties in met dit verdrag dat nucleaire wapens verbiedt.

Een woordvoerder van ICAN noemt de Nobelprijs een erkenning voor al het werk van de campagnevoerders in de afgelopen jaren. In het bijzonder de hibakusha, de Japanse overlevenden van de nucleaire bommen aan het eind van de Tweede Wereldoorlog.