Orbán laat jarenlange wens in vervulling gaan en verkast naar klooster met uitzicht

Voor Orbán komt die verhuizing ­zeventien jaar te laat. Toen hij voor het eerst premier was, tussen 1998 en 2002, liet hij namelijk al het naast het klooster geleden Sandorpaleis ­opknappen. Daar hadden voor de Tweede Wereldoorlog alle Hongaarse premiers hun residentie gehad. Dat wilde hij ook.

Maar voor hij kon verhuizen, verloor hij de verkiezingen. Zijn opvolger vond dat een premier in de buurt van het parlement hoorde te zitten en gaf het Sandorpaleis daarom als kantoor aan de president.

Orbáns nieuwe kantoor maakt veel goed. Het klooster, ooit gebouwd voor de karmelietessen, is stukken groter dan het Sandorpaleis, en kreeg bovendien nog een extensie. Totale kosten: waarschijnlijk een dikke 14 miljoen euro.

Handgeknoopte tapijten

Waarschijnlijk, want het kostenplaatje van deze verhuizing is onbekend, zoals de rekeningen voor grote Hongaarse regeringsprojecten vaak onduidelijk blijven. Pas toen het gerucht ging dat alleen al de inrichting van ­Orbáns werkruimte 14 miljoen had gekost, kwam er wat openheid van ­zaken en kregen twee nieuwssites kort voor de verhuizing een rondleiding.

Die maakte vooral duidelijk dat het gebouw als geheel redelijk sober is ­ingericht, maar dat de kosten van de inrichting van de werkkamer eigenlijk niet te berekenen zijn. Die blijkt ­namelijk gestoffeerd te zijn met staatsbezit.

Aan de muren hangen klassieke schilderijen uit het Museum voor Schone Kunsten en op de vloer liggen kostbare handgeknoopte tapijten uit de Turkse verzameling van het Museum voor Toegepaste Kunst. Die vormen ongetwijfeld een waardige ontvangst voor toekomstige buitenlandse gasten, maar een museumbezoeker had die tapijten natuurlijk met geen vinger mogen aanraken.

En dan is er natuurlijk nog het aangrenzende terras met weids uitzicht over de Donau en de hele stad. Ongetwijfeld ook een oude wens van ­Orbán, want het Sandorpaleis had net zo’n terras. Of de president, die daar nu zit, er nog lang van kan genieten, is de vraag. Er is sprake van dat Orbán na de volgende presidentsverkiezingen alsnog zelf in het Sandorpaleis wil gaan wonen. Net als zijn vooroorlogse voorgangers.