Oranjevrouwen door als groepswinnaar na zege op Canada

De Nederlandse voetbalsters hebben ook hun laatste groepswedstrijd op het WK gewonnen en treffen nu Japan in de achtste finales. De ploeg van bondscoach Sarina Wiegman versloeg Canada in Reims met 2-1. Invalster Lineth Beerensteyn maakte een kwartier voor tijd het winnende doelpunt.

De Europees kampioen was kort na rust op voorsprong gekomen via Anouk Dekker. Christine Sinclair trok de stand al snel weer gelijk met haar 182e doelpunt in de nationale ploeg. De Canadese vedette heeft nu op vijf WK’s gescoord, net als de Braziliaanse aanvalster Marta. Beerensteyn tikte in de 75e minuut de 2-1 binnen.

Als winnaar van groep E treft Oranje nu dinsdag in Rennes de nummer twee van groep D, Japan. Vier jaar geleden stonden beide landen ook al tegenover elkaar in de achtste finales. Toen won Japan met 2-1.

