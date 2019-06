Oranjevrouwen door als groepswinnaar na knappe zege op Canada

Ook nu is Japan de tegenstander van Nederland in de achtste finales van het WK. Door een knappe overwinning op Canada (2-1) eindigde de ploeg van Sarina Wiegman als eerste in groep E en treft het komende dinsdag in het Roazhon Park in Rennes wederom Japan. De wereldkampioen van 2011 moest in groep D Engeland voor laten gaan

Net als tegen Nieuw-Zeeland (1-0) werd de confrontatie met Canada beslist door een invalster. Lineth Beerensteyn, tegen Nieuw-Zeeland ook al betrokken bij de treffer van Jill Roord, stond na vijf kwartier op de juiste plek en tikte een voorzet van Desiree van Lunteren van dichtbij binnen. Door haar tiende interlanddoelpunt heeft Nederland negen duels op rij op een titeltoernooi gewonnen: zes op het EK van 2017 in eigen land en drie op dit WK.

In de wedstrijden tegen Nieuw-Zeeland en Kameroen was Beerensteyn in het veld gekomen voor Shanice van de Sanden. De rechtsbuiten was al bijna op weg naar de zijlijn toen zij het bord met nummer 11 omhoog zag gaan. Niet zij moest wijken voor Beerensteyn, maar Lieke Martens die opnieuw ver onder haar niveau speelde.

Beerensteyn greep haar kans, zoals de pas 22-jarige aanvalster van Bayern München eerder deed. In de play-offs van de kwalificatiereeks voor het WK tegen Denemarken kreeg de Haagse van Wiegman de voorkeur boven de met een blessure en vorm kwakkelende Vivianne Miedema. In beide duels liet Beerensteyn zich gelden met drie belangrijke doelpunten. In de groepswedstrijden was ze ook al trefzeker geweest tegen Ierland en Noord-Ierland.

Tegenvallende Martens Nu Miedema op het WK in goede doen is, is Beerensteyn de vaste stand-in voor de buitenspelers Van de Sanden en Martens. Tegen Canada kwamen ze allebei in aanmerking voor een wissel en het was ditmaal Martens die het veld moest ruimen. De linksbuiten van Barcelona is al lange tijd ver verwijderd van de vorm die zij in 2017 etaleerde op het gewonnen EK. Als collectief herstelde Nederland zich gisteren wel ten opzichte van de ondermaatse duels met Nieuw-Zeeland en Kameroen. Vooral voor rust zaten er nog wel een groot aantal slordigheden in het spel, maar in de tweede helft waren er eindelijk wat goede combinaties te zien. Op het middenveld haalden Daniëlle van de Donk en Jackie Groenen een voldoende. De vaste invalster voor een plek op het middenveld, Roord, kwam nu voor Sherida Spitse. Nederland kwam al na een minuut met de schrik vrij. Van Lunteren trapte Janine Beckie op de hakken en Stephanie Frappart wees resoluut naar de stip. Na ingrijpen van de VAR legde Frappart, de eerste scheidsrechter die actief is in de Franse Lique 1 voor mannen, de bal net buiten het strafschopgebied. Na rust kwam Nederland op voorsprong door een kopbal van Anouk Dekker, waarna Christine Sinclair met haar 182ste interland doelpunt Canada op 1-1 bracht. En daarna was het woord aan Beerensteyn.

Wiegman: ‘Ik ben tevreden over de basisspeelsters’ Volgens bondscoach Sarina Wiegman is er geen reden om zorgen te hebben over Lieke Martens. De aanvalster van Barcelona was vandaag tegen Canada weer vrijwel onzichtbaar. Ze werd weliswaar fel aangevallen door de ervaren verdedigster Ashley Lawrence maar ze straalde weinig zelfvertrouwen uit. Dat is in de ogen van Wiegman een gevolg van het vergrootglas waaronder de Nederlandse ploeg sinds het EK van 2017 ligt. “We worden geanalyseerd en er wordt rekening met ons gehouden”, zei ze na de 2-1 overwinning op Canada. “Als Martens aan de bal komt wordt ze direct ingesloten.” Dat Nederland als collectief beter en energieker voor de dag kwam dan tegen Nieuw-Zeeland en Kameroen kwam ook door Canada, een tegenstander die ook bereid is te voetballen. “Als nummer vijf en acht van de wereld waren we aan elkaar gewaagd. Canada heeft dit hele jaar een doelpunt tegen gehad en wij hebben er twee gemaakt. Daar ben ik trots op.” Dat het winnende doelpunt weer werd gemaakt door een invalster (nu Lineth Beerensteyn) , is het bewijs dat er steeds meer speelsters nadrukkelijker op de poort kloppen. “Ik ben tevreden over de basisspeelsters”, zei Wiegman die tegen Canada startte met Merel van Dongen op de plaats van Kika van Es. “Maar ik ben ook tevreden over de speelsters die zijn ingevallen.”

