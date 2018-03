Oranje zonder vedettes, maar met Hateboer en De Roon

Met 25 spelers wil Ronald Koeman de eerste stappen zetten in wat in meer dan één opzicht een nieuwe start voor Oranje moet worden. De nieuwe bondscoach heeft geen topspelers meer, hij zal speuren naar nieuw bloed waarmee bovenal een teamverband is te smeden. Zíjn eerste stappen daarin ogen vooral logisch. Ze kunnen ook weinig verrassend zijn in het beperkte aanbod, waarvan nu de top van de vorige generatie is afgeroomd.

Koeman liet gisteren acht spelers afvallen uit zijn voorlopige selectie van 33 voor de oefeninterlands tegen Engeland (vrijdag in Amsterdam) en Portugal (maandag 26 maart in Genève) – en in alle gevallen was er iets voor te zeggen. Maandag verwelkomt Koeman zijn eerste selectie in Zeist, waar Oranje in het nieuwe tijdvak bijeen zal zijn, na dertig jaar in Noordwijk te hebben vertoefd.

Met doelman Bizot, middenvelder Til en spits Weghorst riep Koeman drie nieuwkomers van AZ op

Daar zijn dan niet de bij Manchester United uitgerangeerde Blind, alsmede doelman Padt, de verdedigers Bruma, Janmaat en Rekik, Club Brugge-middenvelder Vormer en de PSV-aanvallers De Jong en Bergwijn. Van hen hadden hooguit Vormer, onlangs in België tot speler van het jaar verkozen, en Bergwijn bij de selectie verwacht mogen worden. Maar vreemd is het niet dat ze werden geschrapt, in het aanbod met geringe onderlinge verschillen.

Dat Bergwijn niet is verkozen, zou iets kunnen zeggen over de strengheid van Koeman. Het PSV-talent leek recentelijk te ontbolsteren, maar vorige week was ook hij onzichtbaar in het blamerende duel bij Willem II (5-0). Toch nog te labiel, kan Koeman met zijn internationale normen hebben gedacht – met de kanttekening dat de wel geselecteerde Ajacied Kluivert de PSV’er niet meer dan een fractie kan zijn voorgebleven.

Koeman licht zijn keuzes maandag toe. Ook dat is een verandering ten opzichte van de jarenlang vertrouwde gang van zaken, waarin de selectie in een persconferentie werd bekendgemaakt.

De bondscoach verkoos Hateboer en De Roon, twee indertijd weinig opvallende eredivisiespelers die nu vaste waarden zijn bij Atalanta Bergamo, de nummer acht van Italië. Het zijn spelers, Hateboer als opkomende rechtsachter en De Roon als dienstbare middenvelder, met wie Koeman zou kunnen variëren in systemen. Met doelman Bizot, middenvelder Til en spits Weghorst riep Koeman drie nieuwkomers van AZ op. Zij mogen aantonen of zij het nieuwe bloed kunnen bieden dat nodig is.

De selectie Doel: Cillessen (Barcelona), Zoet (PSV), Bizot (AZ). Verdediging: Tete (Olympique Lyonnais), Hateboer (Atalanta Bergamo), Fosu-Mensah (Crystal Palace), Van Dijk (Liverpool), De Vrij (Lazio Roma), De Ligt (Ajax), Van Aanholt (Crystal Palace) en Aké (Bournemouth). Middenveld: Wijnaldum (Liverpool), Strootman (AS Roma), Pröpper (Brighton), Van de Beek (Ajax), Vilhena (Feyenoord), De Roon (Atalanta Bergamo) en Til (AZ). Aanval: Promes (Spartak Moskou), Berghuis (Feyenoord), Dost (Sporting Portugal), Babel (Besiktas), Weghorst (AZ), Depay (Olympique Lyonnais) en Kluivert (Ajax).