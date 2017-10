Oranje zo goed als uitgeschakeld na kleine zege op Wit-Rusland

Nederland kan koploper Frankrijk niet meer passeren en achterhaalt Zweden alleen nog als het die ploeg dinsdag in de ArenA met minimaal zeven doelpunten verschil verslaat. Alleen dan nog kunnen ze een plaats in de play-offs krijgen.

Oranje startte de uitwedstrijd tegen Wit-Rusland met de wetenschap dat Zweden een monsterscore had neergezet tegen Luxemburg (8-0). Het elftal van trainer Dick Advocaat kreeg voor rust best veel kansen, maar alleen Davy Pröpper wist te scoren.

Na de gelijkmaker van Maksim Volodko in de 55e minuut pakte Oranje toch nog de winst dankzij doelpunten van Arjen Robben (strafschop) en Memphis Depay (vrije trap).

Advocaat: het is nog mogelijk

Bondscoach Dick Advocaat weigert zich neer te leggen bij uitschakeling voor het WK, hoe klein de kans ook is voor Oranje. "We gaan niet van tevoren zeggen dat het niet mogelijk is. Want het is wél mogelijk'', zei Advocaat na afloop tegen de NOS. "Die 8-0 van Zweden was toch ook niet reëel. Dan kunnen wij ook met 6-0 winnen. Moeten we met 7-0 winnen? Dan maken we er nog eentje bij.''

Aanvoerder Arjen Robben was minder optimistisch. Hij zei dat hij uitgaat van uitschakeling voor het WK "Vooraf aan onze wedstrijd hoorde je dat het 8-0 was geworden voor Zweden. Dat is een dikke dreun in je gezicht'', zei de captain van het Nederlands elftal bij de NOS. "Dat we hier zelf niet met 8-0 zouden gaan winnen, was al duidelijk. Maar dan kun je niet anders dan met opgeheven hoofd en de borst vooruit proberen een goede wedstrijd te spelen en een goede overwinning neer te zetten.''

Robben verweet Oranje vooral dat het had nagelaten een grotere voorsprong te pakken in de eerste helft. "Het is jammer dat we te veel kansen laten liggen. Je kunt bij de rust ook met 3-0 of 4-0 voorstaan. Nu werd het heel moeilijk. En in de tweede helft speelden we ook helemaal niet goed meer."