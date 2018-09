Oranje zegt Wesley Sneijder, zijn braniemiddenvelder, vaarwel

© AFP

Lees verder na de advertentie

19-11-2003: Nederland-Schotland, play-offs voor EK Met een al oudere lichting dreigt Oranje na het WK 2002 ook het EK 2004 te missen. De eerste play-offwedstrijd is in Schotland met 1-0 verloren. Bondscoach Advocaat gooit het team om. Sneijder, 19 jaar, verschijnt in pas zijn derde interland aan de aftrap. Hij brengt elan en verfrissing. Hij opent de score en regisseert nog drie doelpunten. Oranje wint met 6-0 en mag toch naar het EK - de braniemiddenvelder van Oranje is ontbolsterd. © ANP

13-6-2008: Nederland-Frankrijk, groepsfase EK Oranje is op het EK 2008 in een poule ingedeeld met Italië en Frankrijk, de finalisten van het WK 2006. Wereldkampioen Italië wordt met sprankelend voetbal verslagen (3-0). De rasvoetballers mogen lekker voetballen van bondscoach Van Basten. Heerlijk vinden ze het, Sneijder en zijn maatje Van der Vaart. Ook Frankrijk wordt overrompeld (4-1), Sneijder maakt het laatste doelpunt. Maar al in de eerste knock-outwedstrijd komt het feest abrupt ten einde: Oranje strandt in de verlenging tegen Rusland. © Reuters

11-7-2010: Nederland-Spanje, WK-finale De teen van Casillas, de teen waarmee de Spaanse doelman Oranje-aanvaller Robben van scoren afhoudt. Van de wereldtitel ook, zeggen velen nog altijd. Dat is de vraag: het gebeurt, bij 0-0, na een uur in de finale. Het is hoe dan ook Oranjes meest memorabele toernooi in het moderne tijdvak. De pass op Robben, een snijdende vanuit het hart van het veld, komt van Sneijder, die op dat WK vijf keer scoort. Terugkijkend beschouwt Sneijder '2008' als zijn beste toernooi, een in een resultaatsport op z'n minst discutabele zelfanalyse. © ANP

29-6-2014: Nederland-Mexico, achtste finale WK Sneijder heeft het WK gehaald. Geprikkeld en uitgedaagd door bondscoach Van Gaal is hij gaan trainen, ook voor zichzelf, nadat hij de teugels te veel heeft laten vieren, de bon vivant. Hij is fit genoeg voor het toernooi, maar zijn finesse hervindt hij niet meer. Eén oprisping herinnert nog aan vervlogen tijden: in de slotfase redt hij Oranje tegen Mexico bij 0-1 met een striemend schot (1-1). Het wordt nog 2-1. Terugkijkend dankt Sneijder Van Gaal. Hij kon hem vervloeken, maar hij stond er toch maar mooi, de laatste keer op het hoogste podium.

Lees ook: