Oranje zal tegen Ierland weer op een muur stuiten

In een compleet andere ambiance dan afgelopen vrijdag in het Philips Stadion in Eindhoven tegen Noord-Ierland, hervatten de Nederlandse voetbalvrouwen morgenavond de kwalificatiereeks voor het WK van volgend jaar in Frankrijk. Het Tallaght Stadium in Dublin, thuishaven van Ierland, biedt plaats aan 6000 toeschouwers. En zoveel zijn er nog nooit geweest bij een wedstrijd van de Ierse vrouwen.

Ierland, met Nederland koploper in kwalificatiegroep 3, speelde vrijdag tegen Slowakije. De 2-1 overwinning werd bekeken door, zoals de website van de Ierse voetbalbond omschreef, a fantastic crowd of 3251. Dat was een record voor de Ierse vrouwen. Hun laatste thuiswedstrijd, in juni vorig jaar tegen EK-deelnemer IJsland, werd bezocht door welgeteld 862 toeschouwers.

Overvolle tribunes

De verwachting is dat het record van vrijdag morgenavond wordt gebroken. De drempel is laag - volwassenen betalen omgerekend 6,35 euro, kinderen hebben gratis toegang -, maar er staat sportief ook nog iets op het spel. Ierland is nog ongeslagen, met de aantekening dat het nog niet tegen Noorwegen heeft gespeeld. Maar de Girls in Green hielden in november in Nijmegen Nederland verrassend op 0-0.

Vivianne Miedema betitelde het duel met Ierland als 'een van de belangrijkste wedstrijden in de groep'. Er móet gewonnen worden, want, zo zei de spits van Nederland en Arsenal na de 7-0 zege tegen Noord-Ierland, "we willen ons rechtstreeks plaatsen voor het WK en niet via de play-offs". Om dat te bereiken moet Nederland groepswinnaar worden, de vier beste nummers twee gaan naar de play-offs.

'Wij zijn in Nederland door het EK heel verwend'

Ierland zal morgenavond dezelfde tactiek toepassen als in november in Nijmegen en als Noord-Ierland vrijdag in Eindhoven: een groene muur optrekken voor het eigen doel. Tegen Noord-Ierland werd de muur geslecht, iets wat eerder tegen Ierland niet lukte.

Ierland heeft meer kwaliteit in huis, weet Miedema. Twee internationals zijn ploeggenoten bij Arsenal en de keepster staat onder contract bij Manchester City.