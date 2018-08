Oranje wint overtuigend het folkloristische WK

Ierland, de nummer zestien op de wereldranglijst, was geen partij voor het elftal van bondscoach Alyson Annan. Welten, Jonker, Van Male en Pheninckx zorgden voor een comfortabele 4-0-ruststand, waarna Keetels en Van Maasakker (strafcorner) de score na de pauze verder uitbouwden.

De zes verschillenden doelpuntenmakers vertelden iets over de grote kracht van Oranje. Het was een ware teamprestatie. “De speelsters gunnen elkaar iets. Dat is heel belangrijk”, verklaarde bondscoach Annan het succes van haar ploeg.

Woorden te kort Van Ierland had Nederland weinig te duchten. De Ieren vierden het zilver als goud op het Lee Valley Hockey Centre. De echte test had Oranje al eerder in het toernooi doorstaan. Zaterdag was de halve finale tegen Australië, een reprise van de WK-finale van vier jaar geleden in Den Haag. Nederland kon daarin niet echt overtuigen (0-0). Shoot-outs moesten een beslissing brengen, waarin doelvrouw Josine Koning zich onderscheidde. De echte test had Oranje al eerder in het toernooi doorstaan. De halve finale tegen Australië. In de kwartfinale had Oranje zich gerevancheerd voor de nederlaag in de olympische finale van Rio tegen Groot-Brittannië. De Britse pers kwam woorden te kort om de suprematie van de Nederlandse hockeysters te omschrijven. The Daily Mail repte zelfs van ‘Guardiola-hockey’. “Ze spelen de bal met snelheid en precisie, ze zetten als team druk en geven de tegenstander geen seconde de tijd om te ademen”, loofde de Britse krant Oranje. Het waren complimenten waar de vormgeefster stil van werd. “Ik ben heel trots op de manier waarop we gespeeld hebben”, zei Annan telefonisch vanuit Londen. “Elke wedstrijd hebben we gedomineerd. Alleen tegen Australië vergaten we onszelf te belonen.”

Eenrichtingsverkeer De finale was zoals verwacht eenrichtingsverkeer. 6-0 was een historisch hoge uitslag in een WK-finale. Het gaf voer aan de discussie die de afgelopen week oplaaide. Want was Oranje nu zo oppermachtig of de rest zo slecht? Die vraag zal altijd blijven kleven aan de elfde wereldtitel van Nederland. Feit is dat niet alle landen het mondiale titeltoernooi even serieus namen. In de poulefase kreeg Oranje amper tegenstand van Zuid-Korea (7-0), China (7-1) en Italië (12-1). Zuid-Korea en China zijn in voorbereiding op de Asian Games, waar later deze maand een olympisch ticket te verdienen is voor de Spelen van 2020. En ook Italië, dat vooral bestond uit tweederangs Argentijnse speelsters met een Italiaans paspoort, hield vooral de internationale hockeyfederatie (FIH) een spiegel voor.

Uitbreiding, goede zet? De FIH besloot voor deze editie het aantal WK-deelnemers uit te breiden van twaalf naar zestien landen, maar het valt te betwisten of dat een goede zet is geweest. Uitslagen als 12-1 en een eenzijdige finale waren bepaald geen reclame voor het hockey. Integendeel. Het kan het Internationaal Olympisch Comité (IOC) straks een vrijbrief geven om hockey te schrappen van de olympische kalender, omdat de internationale top simpelweg te smal is. Ook Ierland, dat in vijf eerdere titeltoernooien nog nooit had weten te scoren tegen Nederland, onderstreepte het folkloristische karakter van dit WK. De Ierse speelsters bedrijven hun sport op amateurbasis. Sterker nog: ze betalen 550 pond per jaar om international te ‘mogen’ zijn. Oranje had even geen boodschap aan de kritische geluiden over de toekomst van de sport. Welten werd verkozen tot beste speelster van het toernooi, Van Male werd topscorer (acht treffers) en Nederland zag de leidende positie op de mondiale ranglijst wederom bekroond met de wereldtitel.

