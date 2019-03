Oranje voldoet aan grootste wens van de jarige Koeman

Op diens 56ste verjaardag kon Oranje voldoen aan de grootste wens van bondscoach Koeman: de eerste punten pakken bij de start van de EK-kwalificatie, met een 4-0 zege uiteindelijk op Wit-Rusland. Het ging niet vloeiend, dat mocht ook nog niet worden verwacht en gevraagd, maar het telt in een poule met Duitsland (zondag de volgende tegenstander) en drie zwakke broeders. In het duel tussen de andere twee versloeg Noord-Ierland gisteren Estland met 2-0.

Meevaller

Zoals het in 2018 óók had meegezeten, zo was 2019 voor Oranje met een meevallertje begonnen. Al in de openingsminuten schoot de Wit-Russische verdediger Sjitov de bal pardoes in de richting van zijn eigen doelgebied. Depay kon ‘m dankbaar oppikken en intikken (1-0). Dat was al lekker voor hem, de aanvaller die het vorig jaar als spits in Oranje allengs meer naar de zin had gehad, maar die bij zijn club Olympique Lyon een mindere fase doormaakt.

Het was bovendien al met recht het halve werk. Het mag tegen zo’n afwachtende tegenstander in de drukte lastig voetballen zijn, voor ongeduld en frustratie die dat bij het uitblijven van een doelpunt kan oproepen, was nu al vroeg geen reden. Dat was best aangenaam voor dit Oranje, bleek al snel. De ploeg, nu anders dan tegen de sterke tegenstanders van vorig jaar aangewezen op eigen handelingen in balbezit, is nog niet zo ver, en getalenteerd toch ook niet, dat zoiets meteen soepel kan verlopen.