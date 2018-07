Oranje vol vertrouwen voor WK hockey: 'Als wij effectief zijn, worden we wereldkampioen'

Wat de kunst is van goed tuinieren? Alyson Annan (45), bondscoach van de Nederlandse hockeysters, kijkt even verrast. Kunnen we het niet gewoon over hockey hebben? Er wacht immers een WK, dat voor Oranje begint met een poulewedstrijd tegen Zuid-Korea (vandaag, 18.00 uur).

Annan oogt ontspannen in het clubhuis van Kampong, waar Oranje zich voorbereidde op het WK in Londen. Een van de redenen voor haar opgeruimde gemoedstoestand is dat de Australische nu ook de tijd voor zichzelf neemt. Door Engelse series te kijken, hele dagen in de keuken te staan en ja, ook door als begeleidend moeder met haar schoolgaande kinderen naar de moestuin te gaan. Ontspannend? Zeker. Maar, lacht Annan: "Ik heb vooral geleerd dat je de juiste mensen de juiste dingen moet laten doen, want ik kan het niet alleen."

Ik vraag veel van de mensen om mij heen, omdat ik ook veel van mezelf vraag Alyson Annan, hockeybondscoach

Het contrast tussen de Annan van nu en de Annan van twee jaar geleden kan eigenlijk niet groter. Toen moest ze - als vervanger van de ontslagen bondscoach Sjoerd Marijne - in negen maanden tijd toewerken naar het grote doel, de Olympische Spelen in Rio. Nu heeft ze zich rustig kunnen voorbereiden op het WK, waar Nederland titelverdediger is. "Ik hoef nu niets meer in te halen", zegt Annan, achteroverleunend op een houten bank. "Ik ken de speelsters beter. Ik weet wat ze kunnen en heb nu meer feeling met de groep. Toen kreeg ik een team dat veel werk buiten het veld nodig had. Dat is nu niet het geval."

Het grootste verschil? Annan: "Toen ik in de maanden voor de Spelen iets wilde aanpassen, kwam er meteen angst vanuit de groep. Zo van: ja, we hebben het altijd op die manier gedaan, dus is het verstandig om dat nu nog te veranderen? Na de Spelen was het meteen: is goed, we doen het."

Keuzes Of Annan het traject naar Rio, waar Oranje uiteindelijk verzuimde om het derde olympische goud op rij te behalen door de finale na shoot-outs te verliezen van Groot-Brittannië, als vervelend heeft ervaren? Ze schudt resoluut het hoofd. "Nee, ik zou het weer precies hetzelfde hebben gedaan. Ik sta achter elke keuze die ik destijds heb gemaakt, omdat ik denk dat dat uiteindelijk het beste uit het team heeft gehaald. "Ik zou alleen voor mezelf wel dingen anders hebben gedaan. Omdat ik alles zo goed mogelijk wilde voorbereiden, sliep ik twee, drie uur per nacht. Ik zou nu meer slapen en dingen meer loslaten. Dat heb ik niet gedaan." Het leidde tot een black-out in de halve finale tegen Duitsland, waarbij ze, terwijl de shoot-outs aanstaande waren, dacht dat er nog een kwart te spelen was. Of ze last heeft gehad van de beeldvorming daarna? "Nee", stelt Annan. "Ik weet hoe ik was, ik weet hoe ik daar stond. Maar liever kijk ik vooruit." Ik ben direct en kan soms bot zijn. Maar ik kan ook lief en zorgzaam zijn Alyson Annan Bijvoorbeeld naar het WK, waar Nederland behalve Zuid-Korea ook China en Italië treft in de poulefase. De groepswinnaar plaatst zich direct voor de kwartfinale. Annan heeft haar staf uitgebreid, zodat de taken beter verdeeld zijn. "Ik vraag veel van de mensen om mij heen, omdat ik ook veel van mezelf vraag", zegt ze. "Ja, ik ben direct en kan soms bot zijn. Maar ik kan ook lief en zorgzaam zijn. Ik doe dat omdat ik het beste uit iemand wil halen. Soms moet je dan hard zijn, soms lief." Waar Nederland het verschil in kan maken dit WK? "In effectiviteit", stelt Annan zonder twijfel. "Daar hebben we hard aan gewerkt. Als we in de cirkel komen, moet dat ook tot doelpogingen leiden. Als wij effectief zijn, dan worden wij wereldkampioen."

