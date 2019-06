Oranje-voetbalster Dominique Bloodworth: Je moet het verdienen om te feesten

Zoekend naar een verklaring waarom ze is uitgegroeid tot een vaste waarde in de nationale voetbalploeg zegt Dominique Bloodworth dat ze altijd hard heeft geknokt om een constante speelster te worden. Ze stelde zich op elke training bepaalde doelen om een stabiel niveau te halen. Iemand die, zoals ze zelf zei voor de eerste WK-wedstrijd in Le Havre tegen Nieuw-Zeeland, altijd een zes haalt met uitschieters naar boven. “Maar ik haal nooit een vijf.”

Na het moeizaam gewonnen duel (1-0) moest Bloodworth lachen toen ze aan die woorden werd herinnerd. Ze besefte als geen ander dat ze zeker geen uitschieter naar boven had gehaald. In de beginfase verspeelde ze de bal knullig aan Olivia Chance, die uithaalde en de lat boven Sari van Veenendaal trof. “Het was mijn eerste wedstrijd in de basis op een groot toernooi”, luidde haar verklaring. “Ik was heel nerveus en weet dat ik niet top heb gespeeld.”

Europees kampioen

Met de 90 minuten tegen Nieuw-Zeeland benaderde Bloodworth al bijna het totaal aantal minuten dat ze op het WK van 2015 in Canada en het EK twee jaar later in Nederland speelde. Dat waren er 110, verdeeld over twee wedstrijden: tegen Nieuw-Zeeland in Edmonton (77) en tegen Denemarken in de EK-finale in Enschede (33). Inmiddels behoort het sprokkelen van speeltijd voor Bloodworth tot het verleden. In de twaalf kwalificatieduels voor het WK in Frankrijk miste ze geen minuut.

Door de invalbeurt in de eindstrijd tegen Denemarken kreeg het EK in eigen land toch nog een feestelijk einde voor Bloodworth, de centrale verdedigster die tegen Nieuw-Zeeland haar 48ste interland speelde. Doordat ze in de finale haar minuten mocht maken kon ze ook feesten, een drankje drinken en genieten van de avond. Wel met mate, want de 24-jarige Limburgse omschrijft zichzelf als ‘iemand die niet de luidste is en niet op tafels danst.’ “Je moet het verdienen om te feesten.”

De eerste teleurstelling op het EK kwam nadat niet zij maar Liza van der Most tegen België de geblesseerde Desiree van Lunteren mocht vervangen. En ze vond het vervelend dat ze tijdens de halve finale tegen Engeland bijna de hele tweede helft moest warmlopen. “Dat was frustrerend. Als we de finale niet hadden gehaald was dat natuurlijk bijzonder jammer geweest voor iedereen, maar voor mijzelf dacht ik wel: ah, nu kan ik lekker op vakantie.”

Ondanks die teleurstellingen bleef Bloodworth in zichzelf geloven, en hard werken. De als Dominique Janssen in Horst geboren voetbalster – na het huwelijk met haar Amerikaanse man nam ze diens naam aan – staat bekend als een trainingsbeest en een doorzetter. Tijdens het EK deed zij als enige voor de training extra oefeningen in het krachthonk. “Ik wilde en kon niet opgeven, want je weet nooit wanneer het moment komt dat ze je er wel in gaan zetten. Dat ik in de finale mocht invallen zag ik als een beloning van het harde werken.”