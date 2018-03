Oranje verrast met ruime zege tegen Europees kampioen Portugal

Een nieuwe start kon het nog niet zijn, na de valse van vrijdag tegen Engeland, daarvoor is het te vroeg. Maar de stemming sloeg vanavond in Genève met zelfs flonkerende cijfers toch enigszins om voor Oranje en vooral voor de nieuwe bondscoach Koeman, die de eerste tekenen zag van een strijdwijze die hij steeds dwingender zal willen opleggen.

Koeman had liefst zeven andere spelers opgesteld na de 0-1 nederlaag tegen Engeland, en niets minder dan een 3-0 zege op Europees kampioen Portugal bood hem een zoete bemoediging op wat nog altijd een lange weg zal zijn. Hij kon eerder dan hij misschien zelf ook zal hebben gedacht, na twee uiteenlopende opvoeringen met potlood toch wat plusjes noteren.

In Genève hadden zich dan de eerste welkome meevallers voor Koeman voorgedaan, al in de eerste helft, en de een nog ongedachter van aard dan de ander. Drie keer had het ingrijpend gewijzigde Oranje kunnen toeslaan, en daarnaast werd in verdedigend opzicht aan Koemans wensen voldaan, in een speelwijze die die van de afgekalfde ploeg moet worden. Portugal werd met gesloten linies opgevangen en aan de overzijde werden rake tikken uitgedeeld.

Frisse indruk Depay had de bal al vroeg in het doel kunnen prikken (1-0) na een nog wat fortuinlijke aanval waarin Van de Beek een mislukt schot leek te produceren. Het tweede doelpunt was niets minder dan hoogwaardig. Spits Babel kopte de bal in na een prachtige voorzet, strak en geplaatst, van de opgekomen verdediger De Ligt (2-0). Een andere verdediger, aanvoerder Van Dijk, kon de bal naar de hoek sturen na een sterke kopbal van De Ligt (3-0). Daarmee bewees De Ligt zijn bijzondere talent: in defensieve zin op zijn leeftijd van de buitencategorie en ook offensief op bepaalde momenten slagvaardig. Maar goed, dat was al bekend. Koeman zal met graagte andere pluspunten hebben aangetekend. Zijn herschikte ploeg maakte bovenal een frissere indruk, met de rustige Pröpper op het middenveld als een voorlopige verbetering ten opzichte van de in Oranje onverminderd stroperige Strootman. Niet minder belangrijk zal voor Koeman het verdedigende optreden zijn geweest, niet voor niets zijn eerste zorg Aan Pröppers zijde reikte ook Wijnaldum naar een iets hoger niveau dan doorgaans in de nationale ploeg, en Ajacied Van de Beek voegde enige dynamiek toe. Niet minder belangrijk zal voor Koeman het verdedigende optreden zijn geweest, niet voor niets zijn eerste zorg. Hij wil met het oog op de nieuwe krachtsverhoudingen een team formeren dat in de eerste plaats dammen voor de tegenstander moet opwerpen, en dat deed Oranje, met twee nu vrij deugdelijk scharnierende linies, de verdediging en het middenveld.