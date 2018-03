Oranje treft morgen het team van Mister nice guy, de onberispelijke Engelse bondscoach

In Engeland snappen ze er niets van. Toen Gareth Southgate, bondscoach van het nationale voetbalteam, vorige week zijn selectie voor de oefeninterland tegen Oranje (morgen om 20.45 uur in Amsterdam) bekendmaakte, stond er een grote verrassing op zijn spelerslijst.

Tussen de bekende namen, zoals Dele Alli (Tottenham Hotspur), Marcus Rashford (Manchester United), Jamie Vardy (Leicester City) en Raheem Sterling (Manchester City), dook ook ene Jake Livermore op, middenvelder van West Bromwich Albion, dat onderaan in de Premier League bungelt. Was dat serieus? Had Southgate zich niet vergist?

Maar nee. Southgate wilde een statement maken. Want wat was er gebeurd? Livermore viel vorig jaar november op het allerlaatste moment af bij The Three Lions. De middenvelder besloot de teleurstelling te verwerken door een aantal dagen met zijn familie op vakantie te gaan. Net toen Livermore aan het boarden was, werd hij gebeld. Southgate aan de lijn. Die had plotseling een aantal geblesseerden en deed een dringend beroep op Livermore. Of hij rechtsomkeert wilde maken. Livermore, zevenvoudig international, gaf gehoor aan dat verzoek en speelde alsnog tegen Brazilië en Duitsland.

Loyaliteit en onvoorwaardelijke liefde om te spelen voor het vaderland vindt Southgate (47) belangrijke pijlers. Die moeten beloond worden. Zijn werkgever, de Engelse voetbalbond FA, ziet dat met tevredenheid aan. De FA, die van oudsher prat gaat op de kernwaarden van het voetbalspel, werd twee jaar geleden in verlegenheid gebracht door toenmalig bondscoach Sam Allardyce. Die toonde zich gevoelig voor corruptie en liet zich denigrerend uit over leden van de Britse koninklijke familie.

"Het is heel eenvoudig voor mij", zei Southgate erover toen hij eerder deze week geconfronteerd werd met zijn opvallende keuze. "Jake liet zijn familie achter op de luchthaven, kwam naar ons en deed het erg goed tegen Brazilië en Duitsland. Ik laat dat meewegen. Zeker nu we de teamgeest en de cultuur van de nationale ploeg proberen op te bouwen."

Voorbeeldig en liefdevol

Dat nooit meer, dacht de Engelse voetbalbond. Southgate was van onbesproken gedrag. Oud-speler van Crystal Palace, Aston Villa en Middlesbrough, voorbeeldig partner en bovenal een liefdevolle vader voor zijn twee kinderen. Mister nice guy noemen ze hem in Engeland. Het enige smetje betreft misschien zijn misser in de strafschoppenserie tegen Duitsland in de halve finale van het EK '96 - nota bene in eigen land. Engeland was dagenlang in rouw na het falen van Southgate.

Een rijke trainerscarrière heeft hij niet. Southgate, voormalig defensief middenvelder, deed drie seizoenen ervaring op bij Middlesbrough, waar hij in 2006 stopte als voetballer. In 2013, na een periode waarin Southgate vooral werkzaam was als voetbalanalist, werd hij gevraagd om Jong Engeland onder zijn hoede te nemen. En toen Allardyce zijn misstap beging, in september 2016, schoof de FA Southgate naar voren als diens opvolger. Mister nice guy was de ideale man voor eerherstel.