Oranje tankt eindelijk weer vertrouwen

Broodnodig was die overwinning, na een reeks deplorabele resultaten die bondscoach Danny Blind de kop kostte en Dick Advocaat aan zijn zesde dienstverband bij de KNVB hielp, z’n derde als bondscoach. Komende dinsdag wordt hij samen met assistent Ruud Gullit geïnaugureerd, eerst was het nog de beurt aan interim-trainer Fred Grim om het elftal, uiteraard ingefluisterd door Advocaat, in te richten.

Dat resulteerde in een opstelling waarin niet al teveel vertrouwde gezichten te zien waren. Aanvaller Depay was met 28 interlands de meest ervaren international, het middenveld had met de aanwezigheid van Toornstra en Vilhena een duidelijk Feyenoord-signatuur gekregen en in de achterhoede maakte Aké (Chelsea) zijn debuut als linksback. Bij ontstentenis van ‘vaste waarden’ als Robben, Blind, Strootman, De Vrij en Klaassen, die later deze week instromen, was het de technische staf duidelijk te doen om de tweede garnituur aan het werk te zien. Zij kregen de kans zich te bewijzen voor de twee komende interlands: zondag in De Kuip tegen Ivoorkust (vriendschappelijk) en vrijdag 9 juni tegen Luxemburg. In dat laatste duel staat de WK-kwalificatie weer centraal, de door Oranje zo ­desastreus ingezette campagne die al acht verliespunten opleverde plus een beschamende vierde plaats in de poule.

Omdat het gekrakeel in de Zeister bossen al tot even schaamrode kaken leidde, was een leuk resultaat in de derde ontmoeting uit de historie tussen Marokko en Nederland meer dan welkom. Vanwege de ramadan kwamen de fans hongerig en dorstig het stadion binnen, waar ze zich niet erg konden laven aan het spel van hun helden. Daarvoor lieten De Leeuwen van de Atlas, met (oude) bekenden als Nordin Amrabat, El Ahmadi en Boussoufa, veel te weinig zien. De bezoekers hadden vanaf het begin de overhand, wat leidde tot enkele goede kansen, waarvan er één, door Promes op aangeven van Depay, werd benut.

Wat beide elftallen vooral ontbeerde, was creativiteit en inventiviteit op het middenveld. Deze wedstrijd was op maat gesneden voor Ziyech, maar de vormgever van Ajax – die vorig jaar nadrukkelijk voor Marokko koos nadat het duo Blind & Van Basten hem niet de erkenning gaf die hij verwachtte – is nu ook met de Marokkaanse bondscoach in conflict geraakt. Aan de vooravond van de interland met Oranje wilde keuzeheer Hervé Renard niet al te veel over de zaak-Ziyech kwijt, maar wel dat er genoeg spelers waren die wel met plezier naar het nationale elftal kwamen.

Die zetten na rust nog even flink aan, zeker nadat Oranje op 2-0 was gekomen via Janssen. Toen De Ligt zich na zeventig minuten vergreep aan Azarou, met rood van het veld moest en Boussoufa uit de vrije trap raakschoot, werd het nog even spannend. Verder dan wat dreigende momenten kwam de thuisploeg niet. Zo werd het ‘hoogtepunt’ in de slotfase de invalbeurt van Sneijder, die met zijn 129ste interland het record van Van der Sar (130) nu erg dicht genaderd is.

