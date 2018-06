Oranje-ster Lieke Martens sloopt in de laatste minuut de Slowaakse muur

In het internationale vrouwenvoetbal bestaan ze nog wel, de kleine landen. Slowakije bijvoorbeeld, gisteren de tegenstander van Nederland in de strijd om kwalificatie voor het WK van volgend jaar in Frankrijk. In de vijf voorgaande duels in groep 3, met andere laagvliegers als Ierland en Noord-Ierland, won Slowakije niet een keer en spraken de doelcijfers (3-18) duidelijke taal.

In de laatste thuiswedstrijd van deze kwalificatiereeks zouden de Slowaakse vrouwen als kanonnenvoer dienen voor Nederland, was vooraf de gedachte. Maar de regerend Europees kampioen kroop in het Abe Lenstra Stadion door het oog van de naald. Pas in de extra tijd forceerde Lieke Martens met een bevlieging voor de beslissing. Met een fraaie trap passeerde ze de dappere Slowaakse keepster Maria Korenciova.

De Slowaakse speelsters leken helemaal niet onder de indruk van de ambiance in Heerenveen. Toch was het voor hen een gedenkwaardige ervaring om in een heus en ook nog vol voetbalstadion te spelen. De thuiswedstrijd in november tegen Nederland in Senec (0-5, na een ruststand van 0-4) werd bekeken door 342 mensen, in Heerenveen waren gisteren 24.000 toeschouwers.

Tot aan haar doelpunt was Martens op links onzichtbaar. Toch wist de beste speelster van de wereld de ban te breken

De wedstrijd stevende lange tijd af op een vooraf niet voor mogelijk gehouden 0-0. Zoals Nederland vorig jaar in Nijmegen ook niet wist te scoren tegen Ierland. Oranje speelde onsamenhangend, zonder creativiteit op het middenveld en zonder daadkracht in de aanval. De blauwe Slowaakse muur leek stand te houden, zoals Nederland tegen Ierland geen bres vond in de hechte groene defensie.

Tot aan haar doelpunt was Martens op links onzichtbaar. Toch wist de beste speelster van de wereld de ban te breken. Shanice van de Sanden zorgde op rechts voor geen enkele dreiging. In de Champions Leaguefinale van haar club Olympique Lyon tegen Wolfsburg was de snelle buitenspeelster beslissend met drie gave assists, gisteren kwam er van haar voet niet een bruikbare voorzet.

Sherida Spitse (R) viert de 1-0 van Lieke Martens tijdens de WK-kwalificatie tegen Slowakije. © ANP

Uiteindelijk liep alles goed af voor de formatie van Wiegman. Een tweede misstap in deze kwalificatiecyclus had verregaande consequenties kunnen hebben. Nu houdt Nederland de grote concurrent Noorwegen in de groep achter zich. Nederland heeft vier punten meer dan Noorwegen, dat op 31 augustus nog Slowakije treft, voordat Nederland en Noorwegen op 4 september de beslissende wedstrijd spelen.

Nederland heeft in september op het kunstgras in Oslo genoeg aan een gelijkspel om zich voor de tweede keer te plaatsen voor de mondiale titelstrijd. Dat wordt een beladen duel. Oranje kan weliswaar mooie cijfers overleggen (zes zeges, één gelijkspel en een doelsaldo van 21-0), maar het WK-ticket is nog niet binnen.

In de eerste kwalificatiewedstrijd had Nederland veel moeite met Noorwegen. De bezoekers misten in Groningen zelfs een strafschop en het duel werd pas in de extra tijd beslist door een doelpunt van Vivianne Miedema, de niet fitte spits van Arsenal die gisteren op de tribune zat.

De internationals melden zich op 27 augustus in Zeist om zich voor te bereiden op het cruciale duel met Noorwegen. Alle Sherida Spitse, de Friezin die in Heerenveen haar 150ste interland speelde, kan nog niet op vakantie. Zij speelt in de Noorse zomercompetitie en uitgerekend bij haar club Valerenga wordt de wedstrijd tegen Noorwegen gespeeld.

Bij een nederlaag in Oslo wordt Nederland terugverwezen naar de play-offs. In de strijd om het achtste Europese entreebewijs voor het WK kan Nederland dan zomaar stuiten op bijvoorbeeld Denemarken. En de verliezend finalist van het EK is zeker geen klein voetballand, zoals Slowakije en Ierland.