Oranje slaagt voor een mooie test tegen de wereldkampioen

Weer stal of heroverde Oranje harten, op een mooie avond in de jubelende Kuip. Weer ook kon bondscoach Koeman grijnzend toezien. Hij heeft natuurlijk geen toverstok, geen trainer heeft er één, maar wat heeft hij de nationale ploeg in betrekkelijk korte tijd hervormd. Zozeer dat gisteravond zelfs de wereldkampioen werd verslagen.

Met liefst een 2-0 zege op Frankrijk verschafte Oranje, vooraf de gedoodverfde degradant, zich zicht op de poulewinst in de Nations League. Met één punt achterstand op het uitgespeelde Frankrijk treedt het maandag in Gelsenkirchen aan tegen het nu gedegradeerde Duitsland. Wat een kentering. Hadden de Fransen toch niet zoveel trek in het eindtoernooi in juni voor de nummers één? Misschien niet al te veel, maar meer toch werd de wedstrijd bepaald door de kracht al van Oranje, met én zonder bal, in de geest van zijn veeleisende coach.

Wachten op foutjes

Al snel was in De Kuip duidelijk geworden dat het een mooie test voor Oranje zou worden. Bondscoach Koeman had de ploeg opgesteld die vorige maand Duitsland had verslagen (3-0). Zo ver is hij al, dat hij na zijn inwerkmaanden kan uitgaan van wat een redelijk vastomlijnde formatie lijkt. De Franse coach Deschamps had zijn ploeg enigszins herschikt, met Griezmann hangend op rechts en Mbappé nu op de linkerflank. Matuidi speelde daar nu in zijn eigenlijke linie, op het middenveld.

Het Franse middenrif was daarmee danig vergrendeld en Nederland werd vaak de bal gegund, zoals kon worden verwacht van de in de counter gespecialiseerde Fransen. Maar Oranje voelt zich als ploeg in opbouw eigenlijk ook nog het lekkerst in de tegenaanval. Nu moest er zorgvuldig opgebouwd worden, in de wetenschap dat de Fransen op foutjes wachtten.