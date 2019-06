Oranje pakte de volle punten, maar het moet nog beter

De cijfers op papier zien er prima uit: zes punten uit twee wedstrijden, een doelsaldo van 4-1 en al zeker van een plaats bij de laatste zestien landen op het WK. Hoe anders zijn de rapportcijfers voor de Nederlandse ploeg als collectief en voor de speelsters individueel. Het is zoeken naar voldoendes en aanknopingspunten voor een positief vervolg van het toernooi. Het moet beter, zeggen ook alle speelsters en de bondscoach, maar hoe?

Tegen Nieuw-Zeeland en Kame­roen speelde de kampioen van Europa in een te laag tempo, met onvoldoende beweging en met te weinig oog voor de ruimtes. Tevens was de passing onnauwkeurig en leidde veel balverlies tot geduchte counters van de tegenstanders. ‘Slordig’ was het woord dat in de nabesprekingen veelvuldig viel en die slordigheid vloeide voort uit het gebrek aan vorm en zelfvertrouwen bij veel speelsters.

Er waren slechts spaarzame lichtpuntjes te noteren, zoals de trefzekerheid van spits Vivianne Miedema en de manier waarop het eerste doelpunt tegen Kameroen tot stand kwam: combinatie tussen middenvelder Jackie Groenen en rechterspits Shanice van de Sanden, voorzet, kopbal Miedema, goal. Een actie die deed denken aan het EK van twee jaar terug in eigen land, waar Nederland triomfeerde door een solide verdediging, een creatief middenveld en een gevaarlijke aanval.

Donderdag wacht in het Stade Auguste-Delaune in Reims Canada, dat volgens bondscoach Sarina Wiegman gestructureerder voetbalt dan Nieuw-Zeeland en Kameroen. Ze zei te hopen dat Nederland tegen een meer voetballende ploeg als Canada beter voor de dag kan komen. Dat is mogelijk, maar het kan ook zijn dat de nummer vijf van de wereld de zwakke plekken bij de ploeg van Wiegman genadeloos blootlegt.

Flow De positie van Wiegman is anders dan in 2017, toen Nederland vanuit het niets in een flow raakte en naar de Europese titel zweefde. In de aanloop naar het WK lag het team onder een vergrootglas en waren er torenhoge verwachtingen. Iedereen kijkt over de schouder van Wiegman mee, die een punt heeft als ze zegt dat het uiteindelijk allemaal om winnen gaat. Ze zal zich echter ook realiseren dat haar ploeg in deze vorm geen hoge ogen kan gooien in het vervolg van het toernooi. Na de ondermaatse duels met Nieuw-Zeeland en Kameroen lijkt ingrijpen een optie om het elftal een andere dynamiek te geven. In de tweede wedstrijd van het EK tegen Denemarken wisselde Wiegman de toenmalige aanvoerder Mandy van den Berg en groeide Stefanie van der Gragt uit tot een solide verdedigster. In de WK-kwalificatiereeks passeerde ze Vivianne Miedema en haar vervangster Lineth Beerensteyn scoorde drie keer in de twee play-offwedstrijden tegen Denemarken. Waarom tegen Canada niet beginnen met Jill Roord op de positie van de totaal onzichtbare Daniëlle van de Donk? En waarom geen kans geven aan Beerensteyn in plaats van Van de Sanden op de rechterflank? Afgezien van die ene voorzet waaruit Miedema tegen Kameroen raak kopte heeft de speelster van Olympique Lyon bar weinig laten zien. Datzelfde geldt aan de linkerkant ook voor Lieke Martens, die slechts sporadisch haar dribbelkunsten heeft vertoond.

Niet uit de lucht Het slechte spel komt niet zomaar uit de lucht vallen. In de kwalificaties werd ook al het niveau van het EK bij lange na niet gehaald. In Groningen werd met de hakken over de sloot gewonnen van Noorwegen na een gemiste strafschop van de gasten en een frommelgoal van Miedema in de extra tijd. Ierland wist vervolgens in Nijmegen Nederland eenvoudig op 0-0 te houden en Slowakije capituleerde in Heerenveen pas na een doelpunt van Martens in de 92ste minuut. In Oslo ging het uiteindelijk wel mis tegen Noorwegen, waardoor Nederland zich via play-offs met Denemarken en Zwitserland voor het WK moest zien te plaatsen. Na de nederlaag tegen Noorwegen organiseerde Wiegman individuele praatsessies met alle speelsters, want ze had gemerkt dat de focus en de scherpte bij een aantal van hen niet honderd procent was. Het spreekuur hielp, Nederland ontdeed zich soeverein van Denemarken en Zwitserland. “Er is geen sprake van een vormcrisis en wij maken ons minder zorgen dan jullie”, zei Jackie Groenen zondag na aankomst in Reims, doelend op de kritische vragen vanuit de media over het vertoonde spel in de eerste twee wedstrijden. De middenvelder, die tegen Nieuw-Zeeland werd gewisseld en tegen Kameroen een aandeel had in twee doelpunten, erkende wel dat het beter moet. “Als ik journalist was had ik deze vragen ook gesteld, maar we moeten elkaar niet naar beneden praten.”

Mogelijke tegenstanders in de achtste finales Door een beter doelsaldo, 4-1 om 3-0, hebben de Oranje-vrouwen donderdag om 18.00 uur tegen Canada voldoende aan een gelijkspel om eerste te worden in groep E. Mocht Nederland bovenaan in de poule eindigen dan treft het in de achtste finales de nummer twee uit groep D en daarvoor komen Engeland, Japan en Argentinië in aanmerking. Die achtste finale wordt gespeeld op dinsdag 25 juni om 21.00 uur in Rennes. Als Nederland tweede wordt achter Canada dan krijgt het in de achtste finales te maken met de nummer twee uit groep F, de Verenigde Staten of Zweden. Dat duel vindt plaats op maandag 24 juni om 21.00 uur in Parijs.

