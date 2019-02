Oranje overmacht, Belgische winst in prachtig WK veldrijden

De Belgische werd voor de derde keer achter elkaar wereldkampioen, dit jaar voor Lucinda Brand en Marianne Vos. De beslissing viel in de een-na-laatste ronde, op een voor de cross merkwaardig moment. Brand, die op dat moment hard op kop reed, klikte bij een fietswissel niet helemaal goed uit en viel op haar zij. Cant profiteerde, gooide er nog een versnelling uit en reed het hele Nederlandse pak uiteen.

Brand deed nog wel haar best, maar ze kreeg het gat niet dicht. Cant werd met een foutloze race kampioen, luttele seconden voor een balende Brand. Marianne Vos reed uiteindelijk eenzaam naar de derde positie.

Over tactiek werd vooraf kort gesproken. Het belangrijkste advies: niet doorrijden als er een niet-oranje shirt achter je zat. Halverwege de koers hield met name Betsema zich daar goed aan. Zij reed aan kop met Cant, maar hield in om drie landgenoten terug te laten komen vooraan.

Het Nederlandse peloton joeg vooraf al schrik aan. De tent waarin ze zich met zijn allen naast elkaar opwarmden was goed gevuld. Allemaal kwamen ze donderdag in Denemarken aan. Relatief laat? Dat viel wel mee. Voor velen was het niet anders dan een ‘normale’ voorbereiding op de koers. Bovendien lag het parcours er vandaag bij de race anders bij dan zelfs tijdens de verkenning anderhalf uur voor de start. Het was ietwat gaan regenen, waardoor de bevroren stukken gras langzaamaan in modder veranderden.

Het WK kreeg zo een uitkomst die ook wel paste bij een van de mooiste vrouwenwedstrijden van het jaar. Een koers die op voorhand ook niet te voorspellen was geweest. Alle vrouwen in de WK top-5 hadden elkaar door het winterseizoen heen aan de top afgewisseld, vaak met een oranje overwicht. Marianne Vos (die op ging voor haar achtste wereldtitel), Lucinda Brand, Denise Betsema en Europees kampioene Annemarie Worst: allemaal wonnen ze dit jaar grote koersen.

Het bleek de juiste keuze, samen met het feit dat de Nederlanders uiteindelijk niet samen reden. Het team reed ook tegen elkaar. Brand was weliswaar het best in vorm, maar maakte zeker drie fouten die haar veel tijd kostten. Een glijpartij in een relatief simpele bocht, een verkeerde keuze op een schuine kant en de valpartij waarna de beslissing viel. Ze stond met flinke tranen uiteindelijk op het erepodium. Cant bleef foutloos.

Maar wie er ook reed, wie er ook probeerde te demarreren, Cant zat altijd in de goede positie. Zij, de wereldkampioen van 2017 en 2016, was eigenlijk de enige die vooraf werd gezien als concurrent voor de Nederlandse dames. Zij koos er samen met Mathieu van der Poel voor om in de weken voor het WK op trainingskamp te gaan. Zo hoopte ze ‘supercompensatie’ te hebben in Denemarken.

Pittoresk

De Belgische won haar derde wereldtitel in het veldrijden op rij, op een decor dat totaal anders is dan de meeste crossen in het jaar. In Bogense zien de huizen er pittoresk geruit uit, is bijna alles laagbouw en klotsen de golven met veel wind over het parcours heen. Het is heel anders dan de vaak geziene feestsfeer in de wedstrijden die in Nederland en België worden verreden.

Belgische fans kunnen wel midden in het centrum een klein déja-vu hebben als ze in het stadje voor de kopie staan van de Manneken Pis uit Brussel. Zij konden vanmiddag feestvieren, net als Cant. Lucinda Brand wilde de dag het liefst vergeten.